Primeira casa projetada por Gaudí estará disponível no Airbnb

Barcelona, capital da Catalunha que atrai milhões de turistas ao ano, tem agora mais um atrativo para além das praias, gastronomia e arquitetura: se hospedar na Casa Vicens. A casa é um dos prédios do arquiteto responsável por diversos marcos na cidade, Antoni Gaudí.

A primeira casa projetada por Gaudí estará disponível para reserva de uma noite. Pela primeira vez, será possível se hospedar neste ícone arquitetônico com 136 anos de existência. Construída como uma luxuosa casa de veraneio para uma família local, a Casa Vicens foi projetada pelo homem que impressionou o mundo com a extravagante igreja em Barcelona, a Sagrada Família.

Construída entre 1883 e 1885 para a família que deu o nome à casa, o edifício está localizado na movimentada Carrer de les Carolines, e chama a atenção pelas cores e detalhes Art Nouveau. Como o nome indica, a Casa Vicens foi uma residência privada desde o fim de sua construção até 2014.

Os hóspedes que garantirem suas reservas serão recebidos por Emili, anfitriã e uma das integrantes do time que recentemente transformou a primeira obra-prima de Gaudí em uma casa-museu. Porém, para se candidatar, é preciso morar na mesma região da casa-museu, em Barcelona.

Quarto de casal na Casa Vicens.

"Nós estamos entusiasmados em oferecer aos hóspedes a oportunidade de apreciar esta casa da forma com que Gaudí a projetou - como um oásis natural. Estamos comprometidos com a preservação do patrimônio cultural de Gaudí e será um grande prazer compartilhar os segredos do prédio e sua rica história com quem fizer reservas", disse Emili, anfitriã da Casa Vicens de Gaudí.

Depois de um mergulho profundo na história do prédio, feito pela anfitriã, os hóspedes poderão degustar um menu, com estrela Michelin, na sala de jantar. A noite se encerra no mais privado dos espaços, o quarto principal da família Vicens, espaço decorado por Gaudí em seu estilo único e inconfundível.

Sala de jantar, onde sera servido um menu premiado aos hóspedes.

No dia do check out, os hóspedes são convidados para um café da manhã mediterrâneo completo, no jardim privativo da residência.

Aos muitos que provavelmente não conseguirão passar uma noite na casa, ainda assim, é possível visitá-la, já que o prédio funciona como um museu com três partes distintas: a estrutura original de Gaudí do final do século 19, a expansão em 1925 por Joan Baptista Serra de Martínez e os exuberantes jardins que cercam a casa, inspirados nos interiores.

Durante a permanência dos hóspedes, a casa ficará fechada para o público, para que os visitantes possam explorar de forma exclusiva todos os detalhes do espaço.

A casa estará disponível por apenas uma noite, para duas pessoas. As reservas poderão ser feitas a partir do dia 12 de julho através do airbnb.com/gaudi.

