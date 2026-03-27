Primeira bailarina: exposição mergulha na carreira de Ana Botafogo

Com a precisão de um movimento coreográfico e a disciplina que transforma o corpo em instrumento, a nova homenageada do programa Ocupação Itaú Cultural é a mulher que personifica a dança no Brasil: Ana Botafogo. A mostra, que abre as portas neste sábado, 28, celebra cinco décadas da carreira da Primeira Bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Nascida no Rio em 1955, Ana começou no balé desde cedo. Ganhou o mundo no Les Ballets de Marseille, na França, sob o olhar de Roland Petit. Ao retornar ao Brasil e ascender ao posto máximo do Municipal em 1981, ela se tornou a ponte definitiva entre a arte erudita e o grande público.

Em diversas entrevistas, sempre deixou claro que se esforçou para popularizar o balé e deixá-lo mais acessível ao público comum. 45 anos de carreira depois, os números mostram que a dança clássica vive uma renovação de público e uma explosão de interesse entre adultos.

Uma narrativa em três atos

A 72ª edição da Ocupação, com expografia de Carmela Rocha e Sofia Gava, foi organizada como uma peça de repertório. Dividida em três atos, a mostra utiliza o acervo pessoal da bailarina — aberto generosamente após meses de curadoria — para recriar a atmosfera dos palcos e dos bastidores. A exposição vai até 21 de junho e é gratuita.

O primeiro ato relembra o nascimento e os primeiros passos na dança, a partida para Paris e a formação internacional que a moldou. O segundo foca no retorno estratégico ao Brasil, passando pelo Balé Teatro Guaíra, em Curitiba, até a chegada triunfal ao Rio de Janeiro. Já o terceiro explora o legado e a transição para a educação.

O espaço expositivo conta com a presença da barra e do chão de madeira, elementos fundamentais do cotidiano de qualquer bailarino. Entre as relíquias expostas, destacam-se imagens raras de infância, uma sapatilha customizada e um tutu original usado por Ana em uma apresentação memorável de Dom Quixote.

Longe das grandes montagens desde 2012, Ana hoje se dedica a difundir a dança através de palestras, workshops e sua escola em Niterói.

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