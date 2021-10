Prime You: futuro unicórnio conquista o mercado compartilhando luxo

O sonho de possuir uma deslumbrante casa de veraneio em um condomínio exclusivo no Guarujá, litoral de São Paulo, com um barco de 78 pés à disposição nos 365 dias do ano, tem um valor: 24 milhões de reais.

E também um preço que inclui gastos com manutenção, marina, taxas, funcionários e outras despesas fixas. A realidade, porém, leva o feliz dono desse patrimônio a desfrutá-lo durante cinco a seis semanas por ano, em média.

Marcus Matta, CEO da Prime You: negócios decolando com a oferta de propriedades e bens compartilhados

Propriedade compartilhada

Mas há uma maneira de diversificar o investimento em três ou mais ativos AAA, aplicando-se o mesmo valor ou menos e, o que é melhor, podendo dedicar mais tempo a eles, sem se preocupar com gastos desnecessários. O segredo está na propriedade compartilhada.

Esse é o segmento desbravado pela Prime You, empresa pioneira e líder no compartilhamento de bens de luxo no país.

“A propriedade compartilhada é um jeito inteligente de investir e ter porque pode-se dividir o investimento em uma casa com um barco entre quatro cotistas, de modo que cada um pode usufruir esses bens uma semana por mês, de maneira exclusiva, preservando todas as regalias e serviços”, explica Marcus Matta, CEO da Prime You.

“Para adquirir uma cota do imóvel com barco no valor de 24 milhões de reais, o cliente investe 6 milhões de reais, com os 18 milhões que sobraram, o investidor pode comprar uma cota de casa com barco também em Angra dos Reis, por exemplo, bem como de um jato e de um helicóptero, e ainda dispor de um bom dinheiro disponível para investir no que quiser”, diz o executivo.

Unicórnio

O modelo de investimento em bens de luxo compartilhados é uma tendência em alta. Tanto é que a Pacaso, plataforma de compartilhamento de propriedade de imóveis fundada em 2020 na Califórnia (EUA), atingiu o primeiro bilhão de dólares em apenas cinco meses, alcançando o status de unicórnio com foco apenas no real estate.

No mercado brasileiro, onde é líder do segmento, a Prime You cresceu 26% em 2019, 52% em 2020 e prevê o mesmo desempenho ao final de 2021.

E caminha no mesmo sentido da concorrente americana, já que o investidor Nelson Tanure passa a compor o grupo de acionistas da Prime You reunidos no Fundo Patrimonial Blue, depois de aportar 50 milhões de reais no negócio, em uma operação ‘Série D’, coordenada pelo Banco Master, elevando seu valor de mercado ao patamar de 500 milhões de reais.

“A Prime You é a única empresa no mundo que tem um leque de ativos tão diverso em termos de bens de luxo”, diz Marcus Matta.

Se em 2008 o executivo fundou a empresa com o foco na propriedade compartilhada de aviões, hoje o modelo de negócios permite também o compartilhamento de helicópteros, embarcações, imóveis de praia e de campo e carros esportivos.

Com duas bases operacionais localizadas nos aeroportos de Congonhas (SP) e Jacarepaguá (RJ), um escritório central em Alphaville, além de operações em Angra dos Reis, Paraty e no Guarujá, a Prime You também opera na gestão de ativos para quem deseja profissionalizar a administração do bem, assim como na compra, na venda e na comercialização de aeronaves de terceiros. Mais recentemente, entrou no setor de táxi aéreo.

Porche 718 Boxster: com motor 2.0 Turbo e potência de 350 CV, modelo faz parte do portfólio da Prime You Porche 718 Boxster: com motor 2.0 Turbo e potência de 350 CV, modelo faz parte do portfólio da Prime You

Fôlego para crescer

A captação de 50 milhões de reais permitirá à Prime You impulsionar ainda mais os projetos de expansão, investindo fortemente na inovação e na ampliação de ativos, a exemplo, de quando lançou o primeiro ativo em real estate, em 2019, justamente uma casa com embarcação no Guarujá, que teve as quatro cotas comercializadas em apenas quatro meses.

O sucesso desse modelo inédito levou a Prime You a investir em mais quatro unidades de Real Estate Duo (como a empresa chama o conceito de casas totalmente decoradas e comercializadas juntamente com embarcação), desta vez em Angra dos Reis: o mais recente, que está sendo erguido em uma área total de 2.250 metros quadrados de área construída, com um barco de 80 pés, teve todas as cotas vendidas em apenas 30 dias.

No interior de São Paulo, um projeto de casa de campo já conta com 50% de reservas feitas e a empresa deve adquirir novas aeronaves e embarcações, tendo em vista levar essa experiência a um público mais amplo, composto de profissionais liberais e de classe média alta.

A companhia planeja abrir novas unidades em outros estados e, no médio e longo prazos, estender a operação para a América do Sul, Estados Unidos e Europa.

“Ao aumentar a base de clientes, diminuímos o risco no investimento em momentos de economia desaquecida, aumentando a rentabilidade dos ativos”, diz Marcus Matta. “É importante pontuar que a compra compartilhada não é um conceito do futuro, mas, sim, do presente, porque é possível ter mais ativos gastando menos”. Não é um sonho?