Prêmio Jabuti 2026: Adélia Prado, Milton Hatoum são finalistas; veja a lista completa

RESUMO ＋
A Câmara Brasileira do Livro (CBL), organizadora do Prêmio Jabuti, anunciou nesta quarta-feira, 14, os cinco finalistas das 23 categorias da edição de 2026. Adélia Prado disputa Poesia, enquanto Milton Hatoum, Itamar Vieira Junior, Eliana Alves Cruz, Aline Bei e Evandro Affonso Ferreira concorrem em Romance Literário. Os vencedores serão anunciados em 27 de outubro.
A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou nesta quarta-feira, 14, os cinco finalistas das 23 categorias que integram a 68.ª edição do Prêmio Jabuti, o mais prestigiado reconhecimento do mercado editorial brasileiro.
Entre os principais destaques do ano está a poetisa mineira Adélia Prado. Aos 90 anos, ela concorre na categoria Poesia com O Jardim das Oliveiras (Editora Record), obra que marcou o retorno ao mercado editorial após mais de uma década sem lançamentos inéditos.
Na disputada categoria Romance Literário, o prêmio reúne alguns dos maiores nomes da ficção contemporânea nacional: Milton Hatoum (Dança de Enganos), Itamar Vieira Junior (Coração Sem Medo), Eliana Alves Cruz (Meridiana), Aline Bei (Uma Delicada Coleção de Ausências) e Evandro Affonso Ferreira (Vez em Quando, Billie Holiday). A presença feminina na categoria marca uma virada em relação à edição anterior, quando não houve autoras indicadas na divisão de romances.
Premiação, Livro do Ano e Votação Popular
Dividido nos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, o Jabuti contempla este ano uma novidade importante: as categorias Escritor Estreante – Poesia e Escritor Estreante – Romance passarão a concorrer diretamente ao prêmio máximo da noite, o Livro do Ano.
O vencedor da categoria principal receberá o prêmio de R$ 70 mil, além de passagem e hospedagem pagas pela CBL para participar de uma feira internacional do livro (entre as opções de Londres, Bolonha, Frankfurt e Guadalajara). Os vencedores de cada uma das 23 categorias receberão R$ 5 mil e a tradicional estatueta do Jabuti.
Outra inovação da 68.ª edição é a categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital, que será decidida por votação aberta ao público. Concorrem iniciativas digitais e influenciadores literários de destaque, como Pedro Pacífico (@bookster), Camilla Dias (@camillaeseuslivros), Maria Ferreira (@impressoesdemaria), Tamirez Santos (@resenhandosonhos) e a plataforma digital BibliON, do Governo do Estado de São Paulo.
Os vencedores serão anunciados em cerimônia presencial no dia 27 de outubro de 2026, realizada na Sala São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da CBL no YouTube.
Confira a lista completa dos finalistas do Prêmio Jabuti 2026:
Eixo: Literatura
Romance Literário
- Coração sem medo | Itamar Vieira Junior | Todavia
- Dança de enganos | Milton Hatoum | Companhia das Letras
- Meridiana | Eliana Alves Cruz | Companhia das Letras
- Uma delicada coleção de ausências | Aline Bei | Companhia das Letras
- Vez em quando, Billie Holiday | Evandro Affonso Ferreira | Record
Poesia
- A dança áspera das raízes | Bárbara Mançanares | Praga
- Antes de dar nomes ao mundo | Adriana Lisboa | Relicário
- Boris e Marina | Alberto Martins | Companhia das Letras
- Diáspora não é lar | Nina Rizzi | Pallas
- O jardim das oliveiras | Adélia Prado | Record
Conto
- Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro | Marcos Vinicius de Paula | Viseu
- Massaranduba | Abáz | Senac Rio
- Minha estranha loucura | Evandro Luiz da Conceição | Todavia
- Nego tudo: ficções súbitas | Andréa del Fuego | Companhia das Letras
- Tranças de meninas: contos | João Anzanello Carrascoza | Alfaguara
Crônica
- A sangue quente: crônicas cariocas | Hermés Galvão | Labrador
- Aproveitar a vida e suas dores | Contardo Calligaris (em memória) | Planeta do Brasil
- Histórias miseráveis | José Castello | Maralto
- Lugares para chorar no Recife e outros | DJ Dolores | Seja Breve Edições
- Viagem no país da crônica | Humberto Werneck | Tinta da-China Brasil
Escritor Estreante – Romance
- Cantagalo | Fernanda Teixeira Ribeiro | Todavia
- Horas azuis | Bruna Dantas Lobato | Companhia das Letras
- Índigo | Juca Magalhães | Impressões de Minas
- Pitangas verdes | Mariana Lobato Botter | Labrador
- Sutura | Roberta Barbosa | Patuá
Escritor Estreante – Poesia
- História a que ninguém deu nome | Juliana Cajives | Mormaço Editorial
- Lavra mareia | Camila Paoletti | Patuá
- O silêncio é a música mais antiga do mundo | Kalu Coelho | Patuá
- Radiografia das árvores | Ivana Fontes | Cachalote
- Resto | George França | Urutau
Romance de Entretenimento
- Aranha movediça | Moacir Fio | Moinhos
- Cartografia para caminhos incertos | Ian Fraser | Intrínseca
- Instruções para desaparecer devagar | Flávia Iriarte | Faria e Silva
- Moeda de troca | Lucas Mota | Rocco
- O tesouro de Joaquim Nabuco | Fernando Lomardo | Obra Independente
Histórias em Quadrinhos
- Daruma: identidade | Monge Han | Pitaya
- Ouroboros | Luckas Iohanathan | Comix Zone
- Reparações | Marcelo Lelis | Figura
- Segue o baile | Magô Pool | Veneta
- Você precisa saber de mim | Helena Cunha | nVersos
Infantil
- A baleia bailarina | Roberta Moysés | Mannú
- A letra | Leo Cunha, Raquel Matsushita | Maralto
- Alfabeto atrapalhado | Juliane Bortolucci | Asinha
- Eletricista | Augusto Massi, Daniel Kondo | Elo
- Meu | Alexandre Rampazo | Planeta do Brasil
Juvenil
- A descoberta que mudou minha vida | Ingrid Haas | InVerso
- A escola do fim do mundo | Júlio Emílio Braz | Arte Literária
- A única da sala | Tathyana Viana | FTD
- Ana & Artur desvendam a China | Silvana Salerno | Editora do Brasil
- Uma Maria | Shirley Souza | Xica Editorial
Eixo: Não Ficção
Biografia e Reportagem
- A audácia dos invertidos | Rodrigo Faour | Record
- Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno | Guilherme Damasceno, Juliano Spyer, Raphael Khalil | Record
- João Gilberto e a insurreição Bossa Nova | Tárik de Souza | L&PM
- Quem é essa mulher?: uma biografia de Zuzu Angel | Virginia Siqueira Starling | Todavia
- Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio | Ruy Castro | Companhia das Letras
Saúde e Bem-Estar
- A paixão pela mentira: a família e as tiranias | Paulo Schiller | Todavia
- A revolução da longevidade | Alexandre Kalache | Vestígio
- As dores da adolescência: como entender, acolher e cuidar | Carolina Delboni | Summus Editorial
- O dilema das galinhas felizes | Gustavo Arns, Leandro Karnal | Record
- Por que a esquerda morreu? | Jessé Souza | Civilização Brasileira
Artes
- Abdias, intérprete do Brasil | Tulio Custódio (Org.) | Todavia
- Expediente | André Sanches | Voar
- Histórias da ecologia | Adriano Pedrosa, André Mesquita, Isabella Rjeille (Orgs.) | MASP
- O devorador: Zé Celso, vida e arte | Claudio Leal (Org.) | Edições Sesc São Paulo
- Vaqueiro de gibão | Pablo Pinheiro | Deu na Telha
Negócios
- De volta ao jogo: a história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual | Ariane Abdallah | Portfolio-Penguin
- Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil | Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Pedro S. Malan (Orgs.) | História Real
- Governança Regenerativa | Gabriela Blanchet | Bambual
- Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança | Mario Sergio Cortella | Record
- O manual da empresa antirracista | Adriana Alves | Planeta do Brasil
Economia Criativa
- A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial | Martha Gabriel | Senac São Paulo
- Economia Azul e cidades: uma introdução | Rinaldo Gama, Tomas Alvim (Orgs.) | BEĨ
- Fazer cinema no Brasil | Fernando Antonio Prado Gimenez | Caravana Grupo Editorial
- Inovação com propósito: negócios com impacto social | Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha, Clayton Pedro Capellari (Orgs.) | Belas Artes
- Renda Básica Viável | Walter Barretto Jr. | Obra Independente
Educação
- A esperança a gente planta | Alexandre Coimbra | Planeta do Brasil
- Agora o meu chão são as nuvens | Hugo Monteiro Ferreira | Autêntica
- Atlas da Amazônia brasileira | Clovis Luciano Teixeira | Obra Independente
- Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade | Manuel Alves de Sousa Junior | Schreiben
- Inspiração Griot: por uma educação antirracista | Sinara Rúbia | Malê Edições
Eixo: Produção Editorial
Capa
- Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones | Capista: Daniel Brito | Olhares
- Frans Krajcberg | Capista: Alles Blau | MASP
- Mano a Mano | Capista: Alceu Chiesorin Nunes | Companhia das Letras
- O devorador: Zé Celso, vida e arte | Capista: Mateus Valadares | Edições Sesc São Paulo
- Vaqueiro de gibão | Capista: Beatriz Matuck | Deu na Telha
Ilustração
- Eletricista | Ilustrador(a): Daniel Kondo | Elo
- Gran Circo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | ÔZé
- Guernica: a arte em busca da paz | Ilustrador(a): Vinicius Sabbato | Via Lúdica
- Pantaleão e Serapião | Ilustrador(a): Alexandre Camanho | Passarinho
- Pinóquio | Ilustrador(a): Gonzalo Ivar Cárcamo Luna | Figura
Projeto Gráfico
- Dobra | Responsável: Raul Loureiro | Cosac
- Moscou feliz | Responsável: Elaine Ramos | Ubu
- O capital | Responsável: Elaine Ramos | Ubu
- O Inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo | Responsável: Casa Rex | Ateliê Editorial, Mnema
- Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz | Responsável: Carlos Bocai, Julia B. Aguiar, Lucas D’Ascenção | Act.
Tradução
- O Cantar de Roldão: Chanson de Roland | Tradutor(a): Ronald Costa | Ateliê Editorial, EDUFU
- O cavaleiro de bronze e outros contos e versos | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Penguin-Companhia das Letras
- O retorno do Barão de Wenckheim | Tradutor(a): Zsuzsanna Spiry | Companhia das Letras
- Os irmãos Karamázov | Tradutor(a): Cecília Rosas, Lucas Simone | Penguin-Companhia das Letras
- Plotino Enéadas | Tradutor(a): Juvino Alves Maia Junior | Nova Acrópole
Eixo: Inovação
Incentivo à Leitura - Cultura Digital (Votação Popular)
- @biblion.app | Instagram
- @bookster | Instagram
- @camillaeseuslivros | Instagram
- @impressoesdemaria | Instagram
- @resenhandosonhos | YouTube
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
- A terra dá, a terra quer | Ubu, Editions Wildproject
- Água turva | Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag
- O som do rugido da onça | Companhia das Letras, Liveright/Norton
- Os substitutos | Companhia das Letras, Métailié
- Via Ápia | Companhia das Letras, Farrar, Straus & Giroux
Incentivo à Leitura - Projeto
- A cidade da gente | Responsável: Otavio
- A Feira do Livro 2025 | Responsável: Associação Quatro Cinco Um
- Cartovivências nas periferias da cidade | Responsável: Ricardo Barbosa da Silva
- Programa de rádio Universo Literário | Responsável: Fábia Pereira Lima
- Semana Literária Sesc e Feira do Livro | Responsável: Mayara Elisa de Lima Cirico
'Perguntas frequentes'
Quem são os finalistas de Romance Literário do Prêmio Jabuti 2026? ＋
Milton Hatoum, com Dança de Enganos; Itamar Vieira Junior, com Coração Sem Medo; Eliana Alves Cruz, com Meridiana; Aline Bei, com Uma Delicada Coleção de Ausências; e Evandro Affonso Ferreira, com Vez em Quando, Billie Holiday, são os finalistas de Romance Literário.
Com qual livro Adélia Prado concorre ao Prêmio Jabuti 2026? ＋
Adélia Prado concorre na categoria Poesia com O Jardim das Oliveiras, publicado pela editora Record. A obra marcou o retorno da poetisa mineira ao mercado editorial após mais de uma década sem lançamentos inéditos.
Qual é o prêmio para o Livro do Ano do Jabuti 2026? ＋
O vencedor de Livro do Ano receberá R$ 70 mil, além de passagem e hospedagem pagas pela Câmara Brasileira do Livro para participar de uma feira internacional. Os vencedores das 23 categorias receberão R$ 5 mil e a estatueta do Jabuti.
Quais são as novidades do Prêmio Jabuti 2026? ＋
As categorias Escritor Estreante – Poesia e Escritor Estreante – Romance passaram a concorrer ao prêmio de Livro do Ano. A 68.ª edição também criou a categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital, definida por votação popular.
Quando serão anunciados os vencedores do Prêmio Jabuti 2026? ＋
Os vencedores serão anunciados em 27 de outubro de 2026, durante cerimônia presencial na Sala São Paulo. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara Brasileira do Livro no YouTube.
Quem concorre na votação popular do Prêmio Jabuti 2026? ＋
Pedro Pacífico, Camilla Dias, Maria Ferreira, Tamirez Santos e a plataforma digital BibliON concorrem na categoria Incentivo à Leitura - Cultura Digital. O vencedor será escolhido por votação aberta ao público.