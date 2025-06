Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira anuncia os artistas selecionados do projeto Te Vejo no Palco

O projeto inédito Te Vejo no Palco, criado pelo Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, anuncia os seis primeiros selecionados. São eles: Chico César & Nova Orquestra, Mariana Aydar & Mestrinho, Johnny Hooker, MC Soffia, Martte, Bruna Alimonda. A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade a talentos da música — desde nomes já consagrados até expoentes da nova cena —, através do registro audiovisual de apresentações ao vivo, com alta qualidade de som e imagem, sem custo para os artistas.

A ação, de fomento direto à classe artística, é um oferecimento do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME). O edital recebeu mais de 600 inscrições de artistas de todas as regiões do país.

Considerando critérios como originalidade e relevância artística, os artistas selecionados terão suas performances de shows registradas com estrutura profissional e apoio completo de produção, resultando em materiais de excelência para divulgação de seus trabalhos.

Os vídeos serão exibidos nos canais oficiais do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, no YouTube e redes sociais. Além disso, os artistas participantes poderão utilizar os conteúdos em suas próprias plataformas, conforme as regras do projeto.

O foco do projeto está em ampliar o alcance de artistas e suas obras, oferecendo este material aos próprios artistas e gerando memória da música brasileira.

“Criamos o Te Vejo no Palco para dar visibilidade e qualidade de produção audiovisual a artistas talentosos. O Prêmio da Música Brasileira sempre teve a missão de reconhecer a diversidade e a excelência da nossa música, e este projeto reforça esse compromisso. Queremos dar palco, oportunidade e visibilidade para quem tem talento, seja um artista já consagrado ou em início de carreira, mas que, sobretudo, tenha novas ideias e busque oportunidades para expandir seu trabalho”, diz Zé Maurício Machline, fundador do Prêmio da Música Brasileira.

Conheça os artistas e projetos selecionados

Chico César & Nova Orquestra

O premiado compositor Chico César se une à Nova Orquestra para celebrar os 30 anos do icônico álbum Aos Vivos. A releitura sinfônica de seus clássicos será eternizada em vídeo, unindo emoção, potência poética e arranjos orquestrais em uma experiência única.

Mariana Aydar & Mestrinho

A dupla homenageia Dominguinhos em um álbum que celebra o forró com inéditas e clássicos. O projeto audiovisual selecionado pelo edital amplia ainda mais o alcance dessa homenagem, ressaltando o legado de um dos mestres da música brasileira.

Johnny Hooker

Ícone da música brasileira contemporânea, Johnny Hooker carrega em sua obra a fusão de MPB, rock, brega e performance. Agora, o artista pernambucano terá sua potência registrada em um material audiovisual exclusivo, que marca mais um capítulo de sua trajetória provocadora e autêntica.

MC Soffia

Aos 21 anos, MC Soffia já é uma voz potente do rap nacional. Com letras que abordam racismo, empoderamento e juventude, ela transcende a música e se afirma como símbolo de resistência e transformação. Seu show audiovisual será um manifesto em forma de arte.

Martte

Com milhões de plays nas plataformas digitais, Martte é um nome em ascensão na cena pop brasileira. Com sua mistura de afrobeat, funk, dancehall e brasilidades, além de letras que abordam identidade e diversidade LGBTQIAP+, ele terá sua energia registrada em vídeo para o mundo ver (e dançar junto).

Bruna Alimonda

Pernambucana radicada em São Paulo, Bruna Alimonda lança em 2024 seu primeiro álbum solo, Estado Febril. Com sonoridade que atravessa o pop, a MPB e o brega romântico, Bruna dá voz a temas como amor, identidade e pertencimento. Sua produção audiovisual promete impulsionar ainda mais sua carreira e levar sua música a novos públicos.

Lançado em abril durante evento no MASP que anunciou os artistas indicados à edição 2025 do Prêmio, o programa recebeu a inscrição de mais de 150 artistas e grupos musicais nas primeiras semanas, gerando mobilização em diversas cenas e gêneros musicais pelo país. Ao todo foram mais de 600 inscritos. Em breve, novos selecionados serão anunciados.