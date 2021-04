Prêmio Brit Awards receberá público de 4 mil em evento piloto britânico

Cerca de quatro mil pessoas assistirão o Brit Awards no mês que vem, o que os organizadores da premiação da música pop britânica disseram que será o primeiro grande evento musical em local fechado com público agora que o país emerge de um lockdown da Covid-19.

A cerimônia, que deve acontecer no dia 11 de maio na arena O2 de Londres, fará parte do Programa de Pesquisa de Eventos do governo do Reino Unido, que quer analisar se grandes eventos podem transcorrer em ambientes fechados sem distanciamento social.

Os membros da plateia, 2.500 dos quais serão trabalhadores essenciais que receberão ingressos, não terão que usar máscaras dentro da arena, mas terão que apresentar um exame de fluxo lateral negativo para entrar.

Também terão que passar por um exame depois da cerimônia e fornecer detalhes de contato, parte do sistema de exame e rastreamento de Covid do país.

"Este foi um ano longo e duro para todos, e estou encantada que a noite homenageará os trabalhadores de serviços essenciais heroicos que cuidaram de nós tão bem durante este período e continuam a fazê-lo", disse a cantora Dua Lipa, que concorre a quatro prêmios, em um comunicado.

Lipa é uma dos vários cantores que se apresentarão no evento, o primeiro espetáculo de música ao vivo na O2 em mais de um ano.

Como em outras partes, a pandemia de Covid-19 inviabilizou eventos musicais com público presencial no Reino Unido. Segundo o roteiro escalonado de saída do lockdown do primeiro-ministro, Boris Johnson, locais de entretenimento podem reabrir as portas em maio.

