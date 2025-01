Prédio residencial em SC terá spa a 100 metros de altura com vista de tirar o fôlego

O litoral catarinense vai receber um novo empreendimento imobiliário em maio de 2028: o Saint John, um edifício de alto padrão localizado em Itapema, Santa Catarina. Inspirado nas ilhas paradisíacas do Caribe, o prédio é erguido pela construtora J.A. Russi e traz como destaque um rooftop a 108 metros de altura, onde o bem-estar e a contemplação da natureza ganham protagonismo.

A 50 metros do mar, o Saint John contará com um spa exclusivo no último andar, com piscinas aquecidas, sauna úmida e um lounge para contemplação. O rooftop proporciona uma vista panorâmica do litoral catarinense, permitindo aos moradores uma experiência única de conexão com a natureza e o luxo.

Composto por 48 unidades residenciais, o empreendimento inclui apartamentos de até 310 m² de área privativa, avaliados em mais de R$ 7 milhões. O projeto é avaliado em R$ 200 milhões de Valor Geral de Vendas (VGV).

Design

Segundo Suzana de Fátima Russi Chiamenti, CEO da J.A. Russi, o Saint John foi pensado para equilibrar “luxo contemporâneo e elementos naturais”. Os apartamentos possuem janelas de vidro do chão ao teto, otimizando a luz natural e as vistas privilegiadas.

As áreas comuns, assinadas pelo arquiteto paulista Carlos Rossi, utilizam materiais como madeira, pedra e texturas em tons naturais, criando um ambiente que alia o estilo praiano à sofisticação.

“Queremos que este empreendimento seja não apenas um local para morar, mas um verdadeiro marco de bem-estar. Cada espaço foi pensado para unir design, tecnologia e conforto,” afirma Suzana.

Lazer

O Saint John terá 1.503 m² de áreas de lazer distribuídas em dois pavimentos:

No sétimo andar: pub com praça do fogo, salão de festas com parrilla, academia interna e externa, e brinquedoteca;

No rooftop: piscinas aquecidas, sauna úmida e um lounge exclusivo para relaxamento e contemplação.

Além disso, o empreendimento contará com tecnologias inovadoras, como fachadas ventiladas para maior conforto térmico e acústico, garagens com carregadores para veículos elétricos, e um gerador de energia para garantir pleno funcionamento, incluindo as unidades residenciais, mesmo em casos de interrupção no fornecimento de energia.