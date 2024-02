Precisão e diversão: TAG Heuer apresenta relógio para entusiastas do golfe

A relojoaria suíça de luxo TAG Heuer e a pioneira marca de estilo de vida do golfe, Malbon Golf, se uniram para apresentar sua mais recente criação: o calibre TAG Heuer Connected E4 45MM x Malbon Golf Edition.

Desde 2015, a TAG Heuer está na vanguarda dos relógios conectados de luxo, e o lançamento do Connected Caliber E4 Golf Edition da TAG Heuer em 2022 solidificou ainda mais sua reputação, aproveitando a rica história da marca no esporte.

Fundado em 2017 pelos entusiastas do golfe Stephen e Erica Malbon, o Malbon Golf rapidamente ganhou reconhecimento e popularidade entre indivíduos criativos apaixonados pelo golfe e pela autoexpressão através da moda. Tal como a TAG Heuer, a sua missão é inspirar a juventude de hoje a abraçar o grande jogo que é o golfe.

Jogar golfe com o relógio TAG Heuer Connected e o aplicativo TAG Heuer Golf, apreciado por mais de 650 mil usuários, é uma experiência transformadora.

Vai além de apenas contar as horas; significa nunca ter que interromper o seu jogo para manter a pontuação durante cinco horas. Do tee ao green, cada tacada é monitorada, incluindo o putting.

Ainda mais impressionante é que cada tacada rastreada está vinculada ao taco específico, permitindo que o relógio aprenda com o desempenho de cada um e adapte as recomendações do taco ao longo do tempo, tornando-o um companheiro verdadeiramente personalizado.

Este caddie de pulso rastreia as tacadas automaticamente, oferecendo informações de distância para a próxima tacada e recomendações de tacos, permitindo que o jogador se concentre inteiramente em aproveitar o jogo.

Para os entusiastas do golfe, o relógio TAG Heuer Connected oferece uma nova era de informações contínuas sobre cada buraco, sem qualquer necessidade de interação com o relógio.

O novo calibre TAG Heuer Connected E4 45MM x Malbon Golf Edition possui um dia inteiro de vida útil da bateria e oferece uma variedade de sensores fornece métricas abrangentes de bem-estar. O relógio também inclui vários aplicativos esportivos e utilitários, como cronômetro, timer e alarme.

Detalhe do TAG Heuer Connected E4 45MM x Malbon Golf Edition

Golfe com um toque de cor

O calibre TAG Heuer Connected E4 45MM x Malbon Golf Edition possui uma luneta com 18 marcações, simbolizando os 18 buracos de um campo de golfe, com as palavras “Golf Edition” escritas nela. Sua caixa Titan Grade II de 45 MM, com revestimento DLC, o torna leve e perfeito para atividades esportivas como golfe.

Tons de azul turquesa e verde, que lembram a marca Malbon Golf, enfeitam a lateral, os botões e a coroa do relógio, adicionando um apelo visualmente impressionante. A pulseira, confeccionada em borracha e couro de bezerro, incorpora tons brilhantes de amarelo e verde, destacando sutilmente a colaboração e injetando vibração na peça.

O mostrador principal do relógio apresenta o logotipo da marca conjunta e o personagem logotipo da Malbon, usando um boné com o escudo TAG Heuer e um design animado que muda de cor com o passar dos segundos, disponível para toda a geração E4. O segundo mostrador do relógio, exclusivo desta peça de edição especial, inspira-se no design do Heuer 02.

A embalagem do TAG Heuer Connected Calibre E4 45MM x Malbon Golf Edition é uma deleite visual. As cores da colaboração são exibidas dentro da caixa, destacando a vibração inspirada no golfe do relógio. A capa apresenta um logotipo de marca conjunta com o personagem de Malbon, uma bola de golfe, um boné de beisebol e a marca TAG Heuer.

A embalagem inclui uma pulseira extra preta, uma pulseira padrão e um marcador específico no fecho. Bolas de golfe com os logotipos desta colaboração icônica completam o pacote.

Pela primeira vez, a TAG Heuer e a Malbon expandiram a sua colaboração para além do relógio, criando uma coleção cápsula que inclui produtos inspirados no golfe.

TAG Heuer Connected E4 45MM x Malbon Golf Edition

Esta coleção focada no desempenho utiliza tecidos premium no campo, como o nylon elástico bidirecional encontrado no zíper Alps Nylon Quarter e é oferecido em cores neutras com toques de turquesa e verde.

A luva TAG Heuer x Malbon apresenta um punho reinventado que cria harmonia entre a luva e a caixa do relógio com apliques de borracha da marca na pulseira e no punho interno para evitar que se prendam.

Proteja seus tacos com uma linha completa de protetores de cabeça em couro genuíno vibrantes e de marca compartilhada. Notavelmente, esta coleção cápsula estará disponível para venda nas próprias lojas e no site da Malbon.

A Malbon distribuirá a edição especialdos relógios TAG Heuer Connected em três boutiques nos Estados Unidos e duas na Coreia.