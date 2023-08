Pratos de Claude Troisgros, do Mocotó e do Aizomê a partir de R$ 20; saiba mais

O Taste São Paulo Festival, edição local do maior festival gastronômico do mundo, realiza a 7ª edição na capital paulista nos dias 18, 19, 20 e 25, 26 e 27 de agosto (sextas-feiras aos domingos) no Parque Villa-Lobos e traz atrações que vão desde aulas gratuitas com chefs renomados, shows de música ao vivo, experiências imersivas e interativas.

São mais de 30 restaurantes e bares selecionados. Cada um apresenta três pratos ou drinques carros-chefes da casa e mais um prato ou drinque desenvolvido exclusivamente para o Taste. Entre um prato e outro, é possível conhecer mais de 100 expositores.

Dentre as novidades deste ano está a tirolesa de 100 metros de comprimento, com vista para o Parque Villa-Lobos.

Para os entusiastas na cozinha, haverá mais de 120 aulas, em que será possível cozinhar com grandes chefs. Além disso, o festival terá mais de 30 shows ao vivo.

“Nesta edição nos dedicamos a trazer experiências num formato que só o Taste pode proporcionar, unindo gastronomia e diversão de qualidade. O festival cresceu e está melhor para atender o público de São Paulo e de outros estados que nos visitam”, explica Gustavo Oliveira, diretor executivo da IMM– empresa organizadora do Taste Festival Brasil.

Na abertura, 18, às 19h, o chef francês Claude Troisgros, apresentador dos programas “Mestre do Sabor”, na Globo, e o “Que Marravilha” no GNT, estará presente para preparar um risoto de tomate, queijo de cabra e manjericão. A aula gratuita acontecerá no Papo de Cozinha by Electrolux, com inscrição no local.

“Nas aulas, os apaixonados por gastronomia, além de aprenderem a preparar receitas elaboradas, podem ‘colocar a mão na massa’ e levar para o seu dia a dia essa experiência e as dicas dos chefs. São diversas aulas gratuitas com diferentes chefs e receitas, as vagas são limitadas, por isso recomendo verificar a programação nos espaços de conhecimento e fazer a inscrição, com antecedência, no local”, explica Luiz Américo Camargo, consultor gastronômico do Taste.

Confira os bares e restaurantes participantes

Aizomê, Animus, Barú Marisqueria, Bráz Trattoria, Carole Crema, Casa Rios, Chez Claude, Fasano, Grupo EME (Ema e Matilda), Jiquitaia, Komah, Le Jazz, Make Hommus, Maremonti, Mocotó, NB Steak, Nelita (com Mag Market e Riso.e.ria), Trattorita Evvai, Vista, Z-Deli, Caramelo, Lucas Corazza, Metzi, Ping Yang, Preto Cozinha, Quincho, Da Quebrada, Astor, Guarita.

Dentre os destaque para os pratos que serão apresentados estão: miso ramen e um curry de frutos do mar, vagem na brasa e o bolinho de camarão, tiramisù de frutas vermelhas com limoncello, steak béarnaise com chuchu gratinado, churrasco coreano, lasanha vegetariana, feijoada vegetariana, costela de wagyu, sanduíche de leitão, arroz de xinxim, canela de siri.

Além de pratos consagrados como: tiramisù do Fasano, tostada de polvo do Barú, o dadinho de tapioca do Mocotó, porchetta e o imbatível Steak NB, sanduíche de camarão do Jiquitaia, pizzas clássicas variadas, coxinha da Casa Rios, pizza frita da Trattorita Evvai, além de drinques.

A proposta do festival é oferecer porções menores para que o público possa provar diferentes pratos, que variam de R$ 20 a R$ 45.

Do streaming para o festival

Mergulhando no universo cinematográfico, o Star+ apresenta uma experiência interativa da série de sucesso O Urso, onde será possível visitar um estande imersivo inspirado no cenário gastronômico da série que traz o ator norte-americano Jeremy Allen White, como “Carmy”, um chef renomado que se torna dono do seu próprio restaurante, após a morte do irmão.

Os visitantes ainda podem participar de aulas para aprender a fazer sanduíches inspirados no icônico sanduíche da 1ª temporada. A 2ª temporada de “O Urso” estreia durante a realização do Taste, no dia 23.