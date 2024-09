Praia de Paulista traz evento gratuito de esportes de areia para São Paulo

A terceira edição do Praia de Paulista, já tem data marcada e local confirmado. O evento acontecerá na Arena Eztec, localizada na Avenida Roque Petroni Júnior, no Morumbi. A arena contará com uma estrutura de mais de 1500 metros quadrados, seis quadras e capacidade para três mil pessoas. E o público poderá participar gratuitamente de 15 de outubro a 3 de novembro.

“Mais uma vez, ofereceremos a oportunidade do público praticar essas modalidades de maneira gratuita. É notável o crescimento dessas categorias em nosso país e sabemos dos impactos positivos da prática desportiva na vida da população”, comenta Anderson Rubinatto, membro do comitê organizador do Praia de Paulista.

Beach tennis, futevôlei e vôlei de praia serão as principais atrações da edição deste ano. Entre os dias 18 e 20 de outubro, acontece o torneio amador de beach tennis, com a presença de aproximadamente mil inscritos. Logo após, de 25 a 27 de outubro, será a vez do Open de Futevôlei, que terá transmissão ao vivo pelo BandSports. O encerramento ficará por conta do Circuito Paulista de Vôlei de Praia, entre os dias 1º e 3 de novembro.

Histórico do evento

O Praia de Paulista já passou por outros locais da cidade. A primeira edição ocorreu no Pacaembu, em julho do ano passado. E em janeiro deste ano teve sua segunda temporada realizada na Represa de Guarapiranga. Agora, o evento retorna ao longo de quase três semanas de competições e atividades.

Para garantir um horário e aproveitar as modalidades de praia, as clínicas vão funcionar como ativações oferecidas pela organização do evento que possibilitam que o público, de maneira gratuita, se inscreva e tenha aulas de beach tennis, futevôlei e vôlei de praia. Basta acessar o site oficial do evento (http://www.praiadepaulista.com.br/) e realizar a reserva de horários entre 9h e 17h. O evento ocorrerá de 15 de outubro a 3 de novembro .