Praia, cidade ou montanha: três carros ideias para a sua próxima viagem

Seja praia, cidade ou montanha, a gasolina, híbrido ou elétrico, viajar de carro tem facilidade de fazer o passeio no seu ritmo e apreciar a paisagem – principalmente quando há um teto solar panorâmico. Veja três modelos que se encaixam em diferentes tipos de destino e de viajantes.

Ford Territory

Viagem em grupo grande e que precisa de um espaçoso porta-malas. Se essas são duas necessidades nas suas férias, um modelo de carro a considerar é o Ford Territory. A nova versão foi totalmente reformulada e ganhou mais espaço para bagagens, com 448 litros.

Internamente, há conforto principalmente para quem se senta atrás, além de um teto solar que pega praticamente todo o carro. Na direção, estabilidade na estrada com motor a gasolina, marcha automática de sete velocidades, sistema que ajuda a se manter na faixa e piloto automático adaptativo com Stop & Go. Para vagas de estacionamento mais apertadas, basta acionar um botão que o carro faz todas as manobras. A partir de 209.900 reais.

Defender 110 PHEV: perfeito para destinos off-road

Defender 110 PHEV

Para aquele que opta por um destino off-road e precisa de um carro que suporte os diversos tipos de terreno, o Defender 110 PHEV é perfeito. O híbrido combina o motor elétrico de 104 cv com um motor a gasolina de quatro cilindros de 300 cv para gerar uma potência total de 404 cv. Por dentro, tem espaço de sobra tanto para os passageiros, nos assentos de couro, quanto para bagagens. A condução é auxiliada por diferentes modos que podem ser acionados separadamente, ou no modo automático, em que o carro faz a leitura do solo para dar o melhor desempenho. Possui câmera 3D que permite ver obstáculos escondidos embaixo do carro. A partir de 760.250 reais.

O elétrico BYD Yuan Plus EV: capacidade de rodar na estrada por até 380 quilômetros

Yuan Plus EV

No campo dos elétricos, uma preocupação é a autonomia para viajar. O BYD Yuan Plus EV tem capacidade de rodar na estrada por até 380 quilômetros. Essa distância pode variar um pouco dependendo do tipo de estrada. Em uma descida de serra, por exemplo, o freio consegue regenerar a bateria. No painel há um medidor que informa qual distância pode ser percorrida. Se a viagem tiver uma ótima paisagem, é só abrir o teto solar panorâmico.

Na condução, desenvolve bem, principalmente nas ultrapassagens, indo de zero a 100 quilômetros por hora em 7,3 segundos. A capacidade do porta-malas é de 440 litros. A partir de 229.800 reais.