Praia Brava será o próximo Balneário Camboriú? Lançamentos indicam novo momento de Itajaí

Na Praia Brava, bairro de Itajaí ao lado de Balneário Camboriú, região do litoral catarinense com o metro quadrado mais valorizado do país, tem chamado a atenção de investidores e público abonado. O Bravo By Arthur Casas, que traz assinatura de um renomado arquiteto brasileiro, é um empreendimento boutique formado por seis mansões suspensas e ticket médio de R$15 milhões, com o metro quadrado em torno de R$ 45 mil.

Segundo o especialista em mercado imobiliário de alto padrão, Bruno Cassola, os imóveis da Praia Brava devem ter supervalorização nos próximos anos e por isso já são alvos de investidores.

“Nos primeiros meses de 2023 observamos uma procura maior pela Praia Brava e isso resultou em um aumento de 35% nas vendas nesta região, se comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Balneário Camboriú já se consolidou como metro quadrado mais valorizado e agora a região da Praia Brava tem despontado e a valorização deve chegar a mais de 40% no próximo ano.

Temos observado, no contato com os clientes, que o principal fator desse aumento é que as pessoas estão buscando um maior contato com a natureza, exclusividade e privacidade, mas sem perder as comodidades da vida urbana, como bons restaurantes, opções de lazer e entretenimento, e a Praia Brava tem todas essas características”, ressalta Cassola.

O Bravo By Arthur Casas é um empreendimento onde todas as unidades são frente mar: são apenas cinco exclusivas unidades de 330m2 privativos e uma unidade Garden duplex com 470m2 privativos, todas com uma incrível testada de quase 16 metros e com quatro suítes com vista mar e piscina–spa aquecida na varanda do apartamento.

Um dos destaques do empreendimento é ser o primeiro Rooftop frente mar com piscina em toda extensão da fachada, o que possibilita uma vista total da praia.

“Além do Bravo By Arhtur Casas, a construção civil na Praia Brava está em alta e há imóveis para atender às necessidades de cada perfil de comprador, incluindo home clubs completos e até praia privativa. A Praia Brava tem um estilo de vida próprio, único, que encanta os mais variados públicos e o mercado imobiliário está preparado para atender esta demanda crescente por imóveis nesta localidade”, ressalta Cassola.