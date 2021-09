Prada mostra vestido tradicional despojado na Semana da Moda de Milão

A Prada apresentou um vestido tradicional de noite despojado na Semana da Moda de Milão nesta sexta-feira, apresentando uma coleção de primavera que explorou a sedução através das roupas.

Os codiretores criativos Miuccia Prada e Raf Simons, que se uniu ao grupo de luxo sediado em Milão e listado na bolsa de Hong Kong no ano passado, adicionaram caudas de seda nas costas de minissaias brilhantes, colocaram a renda de corpetes na frente de jaquetas e imitaram os bojos de sutiãs em peças de malha.

A coleção primavera/verão 2022, batizada de "Sedução, despojada", também contou com vestidos longos em rosa, limão e tangerina com as costas expostas e cingidos na cintura.

Vestidos curtos também apareceram cortados nas costas e com caudas, e jaquetas de motoqueiro receberam um visual "gasto" e foram combinadas com as minissaias de cores brilhantes.

"Pensamos em palavras como elegante, mas isto parece muito antiquado. Na verdade, trata-se de uma linguagem de sedução que sempre leva de volta ao corpo", disse a Prada em um comunicado.

"Usando estas ideias, estas referências a peças históricas, esta coleção é uma investigação do que elas significam hoje, do que sedução significa".

Uma modelo usou um vestido de renda vermelha, e outras vestiam tops sem mangas e hotpants combinando.

Os acessórios incluíram braçadeiras cinturadas e sapatos pontudos com alça de calcanhar em cores brilhantes.

