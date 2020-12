Post de R$ 10 milhões: quanto cada feed dessas dez cantoras pode valer

Se você ainda não se acostumou com a ideia de que um artista pode ganhar milhares de reais para fazer um único post no Instagram, saiba que o retorno financeiro para as empresas anunciantes é muito maior. A pedido da Casual EXAME, a consultoria Bentview preparou um ranking exclusivo com dez cantoras brasileiras que estão em alta e a capacidade de cada uma delas para gerar retorno em valor de marca para patrocinadores e anunciantes.

O ranking foi organizado de acordo com o retorno que cada cantora gera para a empresa que a contrata a partir de publicações patrocinadas no feed de seus perfis no Instagram, do maior para o menor. Apenas as 3 primeiras colocadas, Anitta, Marília Mendonça e Luísa Sonza, somam juntas mais de 100 milhões de seguidores. É uma vitrine sem igual para marcas que cada dia mais buscam se promover através de influenciadores.

1. Anitta – 50,01 milhões de seguidores no Instagram

Anitta: é uma das pouquíssimas artistas que trata seus canais como propriedade de marketing Anitta: é uma das pouquíssimas artistas que trata seus canais como propriedade de marketing

Retorno médio para cada post patrocinado: R$ 2.172.238,07

Potencial máximo de retorno para cada post patrocinado: R$ 10.366.866,37

Média da perda de engajamento nos conteúdos patrocinados: -34,56%

Dia de maior engajamento: domingo

2. Marília Mendonça – 34 milhões de seguidores no Instagram

Marília Mendonça: É a rainha do vídeo. Os conteúdos de seu canal oficial no YouTube têm mais visualizações do que o planeta tem de habitantes. Marília Mendonça: É a rainha do vídeo. Os conteúdos de seu canal oficial no YouTube têm mais visualizações do que o planeta tem de habitantes.

Retorno médio para cada post patrocinado: R$ 1.321.701,50

Potencial máximo de retorno para cada post patrocinado: R$ 4.255.573,64

Média da perda de engajamento nos conteúdos patrocinados: -20,75%

Dia de maior engajamento: quarta-feira

3. Luísa Sonza – 21,3 milhões de seguidores no Instagram

Luísa Sonza: conhece bem as tendências e as regras sobre conteúdos mobilizadores e aplica na cocriação de campanhas com anunciantes Luísa Sonza: conhece bem as tendências e as regras sobre conteúdos mobilizadores e aplica na cocriação de campanhas com anunciantes

Retorno médio para cada post patrocinado: R$ 1.092.579,92

Potencial máximo de retorno para cada post patrocinado: R$ 4.691.502,75

Média da perda de engajamento nos conteúdos patrocinados: -20,57%

Dia de maior engajamento: domingo

4. Iza – 13,7 milhões de seguidores no Instagram

Iza: Iza é a mais reservada entre as dez artistas analisadas no ranking, talvez por isso seja uma das prediletas dos anunciantes. Iza: Iza é a mais reservada entre as dez artistas analisadas no ranking, talvez por isso seja uma das prediletas dos anunciantes.

Retorno médio para cada post patrocinado: R$ 726.345,39

Potencial máximo de retorno para cada post patrocinado: R$ 8.248.345,35

Média da perda de engajamento nos conteúdos patrocinados: -56,47%

Dia de maior engajamento: sexta-feira

5. Manu Gavassi – 15,9 milhões de seguidores no Instagram

Manu Gavassi: influenciadora digital por excelência, ela se posiciona mais como influencer do que como marca pessoal naturalmente Manu Gavassi: influenciadora digital por excelência, ela se posiciona mais como influencer do que como marca pessoal naturalmente

Retorno médio para cada post patrocinado: R$ 487.712,84

Potencial máximo de retorno para cada post patrocinado: R$ 3.890.965,96

Média da perda de engajamento nos conteúdos patrocinados: -52,17%

Dia de maior engajamento: sexta-feira

6. Pablo Vittar – 10, 9 milhões de seguidores no Instagram

Pablo Vittar: a Drag Queen é a mais premiada do mundo, à frente até mesmo da americana RulPaul Pablo Vittar: a Drag Queen é a mais premiada do mundo, à frente até mesmo da americana RulPaul

Retorno médio para cada post patrocinado: R$ 429.022,41

Potencial máximo de retorno para cada post patrocinado: R$ 1.911.006,10

Média da perda de engajamento nos conteúdos patrocinados: -45,25%

Dia de maior engajamento: sábado

7. Ludmilla – 22,9 milhões de seguidores no Instagram

Ludmilla: a cantora instiga o interesse dos seguidores com posts de sua vida pessoal Ludmilla: a cantora instiga o interesse dos seguidores com posts de sua vida pessoal

Retorno médio para cada post patrocinado: R$ 341.610,49

Potencial máximo de retorno para cada post patrocinado: R$ 3.173.701,10

Média da perda de engajamento nos conteúdos patrocinados: -69,17%

Dia de maior engajamento: quinta-feira

8. Cláudia Leite – 22,1 milhões de seguidores no Instagram

Cláudia Leitte: a variedade de seu conteúdo nas redes sempre se renova Cláudia Leitte: a variedade de seu conteúdo nas redes sempre se renova

Retorno médio para cada post patrocinado: R$ 149.604,38

Potencial máximo de retorno para cada post patrocinado: R$ 539.731,00

Média da perda de engajamento nos conteúdos patrocinados: -42,62%

Dia de maior engajamento: segunda-feira

9. Ivete Sangalo – 32,4 milhões de seguidores

Ivete Sangalo: a cantora faz publicidade como se estivesse na TV, para as marcas, isso gera credibilidade nas redes Ivete Sangalo: a cantora faz publicidade como se estivesse na TV, para as marcas, isso gera credibilidade nas redes

Retorno médio para cada post patrocinado: R$ 73.264,94

Potencial máximo de retorno para cada post patrocinado: R$ 888.776,98

Média da perda de engajamento nos conteúdos patrocinados: -71,07%

Dia de maior engajamento: domingo.

10. Bianca – 197 mil seguidores no Instagram

Bianca: na Billboard é uma das 20 cantoras latinas (única brasileiro) que as pessoas precisam descobrir ainda este ano Bianca: na Billboard é uma das 20 cantoras latinas (única brasileiro) que as pessoas precisam descobrir ainda este ano

Retorno médio para cada post patrocinado: R$ 16.649,34

Potencial máximo de retorno para cada post patrocinado: R$ 99.428,47

Média da perda de engajamento nos conteúdos patrocinados: -59,27%

Dia de maior engajamento: terça-feira