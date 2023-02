Porto de Galinhas é eleita um dos 10 destinos mais acolhedores do mundo em 2023

A Booking.com acaba de divulgar os resultados do 11º Traveller Review Awards, premiação que acontece anualmente e reconhece os prestadores de serviços de viagens de 220 países e territórios pelo seu compromisso com a hospitalidade e a excelência ao longo do ano. Pela primeira vez, a praia brasileira Porto de Galinhas, em Pernambuco, figura no ranking mundial dos locais mais acolhedores do planeta, ocupando a oitava colocação.

A lista também inclui outros destinos latino-americanos, como Ushuaia, na Argentina, e Cidade do México, no México.

Os lugares mais acolhedores do mundo neste ano abrangem cinco continentes e com cidades litorâneas pouco conhecidas, destinos rurais rodeados por beleza natural e até mesmo uma movimentada metrópole. Todos eles foram identificados com base na proporção de parceiros de acomodação que receberam o Traveller Review Award 2023.

Conheça as dez cidades mais acolhedoras do mundo em 2023, além de sugestões de atividades e acomodações que foram premiadas pela excelente hospitalidade, de acordo com mais de 240 milhões de avaliações verificadas de viajantes na plataforma.

Os destinos mais acolhedores do mundo em 2023

1. Polignano a Mare, Itália

Situada na costa sul do Adriático, na Itália, na região de Puglia, Polignano a Mare é uma cidade pitoresca sobre um rochedo de calcário que fica acima das águas cristalinas. O lugar é conhecido por suas belas praias e casas de cor branca. Esse destino no sul da Itália é perfeito para quem gosta de pular de penhascos e mergulhar. Não é à toa que, nos últimos anos, o local tem até realizado uma edição do famoso evento mundial de salto de penhasco, onde saltadores executam acrobacias de alturas de mais de 20 metros. Outro local icônico de Polignano a Mare é o Grotta Palazzese, um restaurante situado em uma caverna na beira do mar.

Onde se hospedar: a Vico Blu é uma casa de hóspedes com localização central, de onde o viajante pode facilmente conhecer a cidade de Polignano a Mare a pé, ou alugar um carro para explorar outros destaques de Puglia. Uma boa opção é visitar Alberobello, uma cidade próxima, famosa por seus “trulli”, as casas de pedra caiadas de branco com telhados cônicos que são uma atração na região.

2. Hualien City, Taiwan

Há muitas razões para visitar Hualien City, situada na costa leste de Taiwan. Além do Parque Nacional de Taiwan, chamado Taroko, onde viajantes podem apreciar a natureza, templos e cachoeiras, a cidade em si tem muito mais a oferecer. A região apresenta um ambiente descontraído, com muitos parques onde é possível passear e relaxar, como o Meilunshan. Além disso, é um destino perfeito para saborear algumas das mais famosas iguarias de Taiwan nos mercados noturnos movimentados, como o Dongdaemun Night Market.

Onde se hospedar: para uma estadia em Hualien City, o Before Sunrise Seaview B&B é um B&B situado perto da praia, com quartos espaçosos e decoração moderna, que oferece excelentes vistas para o mar. O hóspede pode relaxar na praia ou alugar uma bicicleta para explorar Hualien City.

3. San Sebastián, Espanha

Situado na Espanha, San Sebastián é um destino à beira-mar perfeito para quem ama gastronomia. Com muitos restaurantes e bares espalhados por toda a cidade, o viajante pode desfrutar de ostras frescas e uma taça de txakoli – um vinho branco espumante e leve produzido no País Basco – em um jantar requintado em um dos muitos restaurantes com estrela Michelin. Outra opção é saborear pintxos (tapas bascas) com ingredientes locais frescos durante todo o dia em um dos muitos bares aconchegantes ou durante uma degustação de pintxos e vinhos espanhóis.

Onde se hospedar: o Hotel Boutique Villa Favorita está situado no centro de San Sebastián, que oferece uma vista panorâmica da Praia de La Concha. Essa acomodação com selo Viagem Sustentável da Booking.com tem uma localização central para alguns dos pontos turísticos históricos da cidade. Entre eles estão a Catedral de Bon Pasteur de Saint-Sébastien – a mais importante de San Sebastián – e a praia. Além disso, muitos restaurantes são de fácil acesso a pé.

4. Dresden, Alemanha

Dresden é a capital do estado alemão da Saxônia e sua segunda cidade mais populosa, depois de Leipzig. Esse destino tem muito a oferecer a viajantes que querem aprender mais sobre cultura e história. Após ter sido destruída durante a Segunda Guerra Mundial, grande parte da cidade foi, felizmente, reconstruída e restaurada, o que trouxe de volta a arquitetura histórica e barroca mantida até hoje. Não é de surpreender que Dresden seja muitas vezes chamada de a “Florença do Norte”, por suas semelhanças com Florença, na Itália. O viajante pode explorar o centro histórico, uma das partes mais destruídas no passado, durante um passeio histórico a pé, e conhecer os pontos turísticos mais famosos, como a Frauenkirche, uma igreja abobadada que foi reconstruída após o bombardeio. Entre outras atrações estão a Ponte Augustus e o palácio renascentista.

Onde se hospedar: bem perto do centro de Dresden, o viajante pode se hospedar no espaçoso Strohhutmanufaktur. Esse apartamento com selo Viagem Sustentável da Booking.com apresenta decoração moderna e ambiente aconchegante. É possível chegar facilmente ao centro da cidade, graças às opções de transporte público logo na esquina. Uma boa opção é alugar uma bicicleta para explorar a região pedalando.

5. Klaipėda, Lituânia

Klaipėda é a cidade mais histórica da Lituânia e também uma região portuária, situada onde o Mar Báltico encontra o Rio Danė. O centro histórico lembra um vilarejo alemão, com edifícios de madeira de estilo germânico situados nas ruas de paralelepípedos, enquanto a moderna cidade se espalha por uma selva industrial de guindastes e estaleiros. Para viajantes que gostam de curtir a natureza, Klaipėda é uma porta de entrada para um dos segredos mais bem guardados da Europa – o Istmo da Curlândia. Essa estreita península de dunas de areia de 100 km de comprimento, que separa a Lagoa da Curlândia do Mar Báltico, é um Patrimônio Mundial da UNESCO e oferece paisagens espetaculares, vilas e várias atrações. É possível explorar essa joia escondida durante um passeio de um dia pelo Parque Nacional do Istmo da Curlândia.

Onde se hospedar: situado no centro de Klaipėda, perto do Rio Danė e rodeado por muitos restaurantes, o TILTŲ NAMAI Self Check-in Apartments é uma acomodação moderna para viajantes que desejam conhecer a cidade. Com sua localização central, também é fácil pegar a balsa para fazer um bate e volta ao Istmo da Curlândia.

6. York, Reino Unido

Visitar York, situada na parte nordeste do Reino Unido, é fazer uma viagem no tempo até a Inglaterra medieval. A cidade, fundada pelos antigos romanos e preservada por suas muralhas, tem uma grande variedade de coisas para fazer que agradam a todos os perfis de viajantes, com atrações que vão desde belos edifícios históricos a lojas de chá. O coração do núcleo histórico de York é a The Shambles, uma rua de paralelepípedos do século XIV conhecida por suas casas de madeira com cafés aconchegantes, lojas de doces e boutiques. A catedral York Minster, do século VII, é a joia arquitetônica da cidade, com sua fachada em estilo gótico que se eleva sobre a região. Caso o viajante queira ter uma experiência mais assustadora na cidade, um passeio de ônibus assombrado mostrará alguns dos pontos turísticos mais famosos de York, enquanto apresenta um lado mais assustador da história desses locais.

Onde se hospedar: situada em uma rua tranquila de mão única com vista do Bootham Park e da Catedral de York, a apenas poucos minutos a pé do centro histórico, a bela casa de hóspedes vitoriana Bronte Guest House é uma estadia perfeita para explorar a cidade antiga.

7. Ushuaia, Argentina

Ushuaia é conhecida como “El Fin del Mundo” (O Fim do Mundo). Essa cidade, com a localização mais ao sul do globo, também é famosa por ser a porta de entrada para a Antártica. O destino é perfeito para fãs de atividades ao ar livre, pois está situado na província de Tierra del Fuego, casa de um dos famosos parques nacionais da Argentina. Essa atração é conhecida por sua paisagem de montanhas cobertas de neve, geleiras, tundra e árvores esculpidas pelo vento. É possível explorar os arredores pela água, fazendo um passeio de barco e, quem sabe, até mesmo observar colônias de pinguins.

Onde se hospedar: após um dia inteiro explorando as trilhas da região da Tierra del Fuego, o Hosteria y Restaurante America é um lugar perfeito para relaxar e se hospedar. Essa pousada fica a uma curta caminhada do centro da cidade de Ushuaia. Lá, é possível visitar vários museus e restaurantes que servem pratos regionais e degustar vinhos argentinos.

8. Porto de Galinhas, Brasil

Belas praias com areias claras e água cristalina podem ser encontradas em Porto de Galinhas, um destino perfeito para viajantes que querem relaxar e passar um tempo com a família, com suas piscinas naturais – bolsões de água azul-turquesa cercados por recifes de coral, onde peixes tropicais se reúnem na maré baixa. Uma das melhores maneiras de presenciar esse fenômeno é embarcando em uma jangada para mergulhar com snorkel no mar. Com muitos restaurantes e bares animados, churrascarias e uma fantástica seleção de frutos do mar, o destino também pode ser considerado um paraíso para amantes da gastronomia.

Onde se hospedar: situado a poucos passos da praia de Porto de Galinhas, o Solar Porto Rico é um ótimo lugar para se hospedar durante as férias na praia com a família. Com sua localização central, o hóspede pode facilmente explorar as atrações a pé ou saborear a culinária local em um dos restaurantes nas proximidades, enquanto aprecia a vista das águas azul-turquesa.

9. Cidade do México, México

Rica em história e cultura, a Cidade do México é um destino perfeito para conhecer no país mexicano. O viajante encontrará uma variedade de atrações em seus bairros ecléticos. As opções vão desde museus e ruínas antigas a parques e galerias de arte. A capital do México também abriga vários locais listados como Patrimônio Mundial da UNESCO. Um deles é a parte antiga da cidade, que é possível conhecer durante um passeio a pé pelo centro histórico. Há também muitas opções para saborear a culinária tradicional mexicana, como tacos e quesadillas, combinados com bebidas como mezcal e tequila. Vale destacar que a cidade tem uma grande seleção de “cantinas” (bares locais), barracas de comida de rua e restaurantes de luxo. E para viajantes que querem explorar um pouco mais de cultura fora da cidade, um bate e volta ao complexo arqueológico de Teotihuacán ou ao Patrimônio Mundial de Xochimilco são muito recomendados.

Onde se hospedar: o H21 Hospedaje Boutique oferece uma estadia agradável na Cidade do México. Essa casa de hóspedes mexicana contemporânea está localizada no centro histórico de Coyoacán, conhecido por suas ruas de paralelepípedos e arquitetura colonial. O hóspede pode explorar a região facilmente a pé e visitar galerias de arte e mercados de artesanato coloridos nas proximidades.

10. Gold Coast, Austrália

Sol, surfe e mar, é isso que Gold Coast tem a oferecer. Com suas praias de areia branca e hotéis de luxo, esse paraíso de surfistas ao sul de Brisbane é um destino perfeito para viajantes quem buscam lazer e relaxamento. Além das praias, Gold Coast é conhecida como a capital dos parques temáticos da Austrália. Com uma variedade dessas atrações por toda a cidade, o destino é um grande playground para viajantes de qualquer idade. A cidade é ideal para 74%** dos viajantes brasileiros que planejam viagens que permitam reviver a infância. Para quem é fã de atividades ao ar livre, uma variedade de parques nacionais, como o Nerang National Park e o Lamington National Park, estão situados nos arredores, onde é possível fazer trilhas e passear de mountain bike.

Onde se hospedar: o Meriton Suites Southport oferece vistas panorâmicas das praias de surfe de Gold Coast e da marina. O hóspede pode aproveitar o dia relaxando e se bronzeando na praia próxima, ou caminhar até um dos muitos restaurantes da região. Os parques temáticos da cidade, como o Sea World e o Movie World, são de fácil acesso quando o viajante aluga um carro.

*Os destinos foram selecionados de acordo com a proporção total dos ganhadores do Traveller Review Award 2023, em comparação ao número total de propriedades elegíveis na cidade específica (apenas acomodação). Os destinos também precisavam ter um número de vencedores superior à média para serem incluídos na lista (500 ganhadores ou mais) e foram selecionados de acordo com sua localização geográfica.

