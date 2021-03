Por que os fãs da Disney estão de olho no Japão quando a pandemia acabar

Enquanto algumas famílias aguardam ansiosamente as vacinas contra a Covid-19 para que possam levar seus filhos que amam Mickey de volta ao Magic Kingdom, os fãs mais apaixonados da Disney estão ansiosos por algo diferente: uma viagem ao Japão.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

O Tokyo Disney Resort sairá da pandemia maior e melhor do que antes. Passeios exclusivos no Japão e experiências únicas aumentam o charme além de qualquer coisa vista nos Estados Unidos. Lanches extravagantes - incluindo mochi em formato dos alienígenas de Toy Story, ovos cozidos com gemas em formato do Mickey e uma variedade de sabores de pipoca que incluem camarão com alho, curry e soja e mel - não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. E nas barracas de souvenirs, a cultura kawaii faz com que as lembranças da Disney sejam diferentes de quaisquer outras.

É por isso que 3 milhões de pessoas que visitam os parques a cada ano (em épocas normais) vêm do exterior - 10% de sua frequência total. Em 2019, o Tokyo Disney Resort teve número de visitas recorde enquanto seus pares localizados nos EUA e em Hong Kong viram quedas de 3% em atendimento.

Isso ocorre em parte porque os dois parques temáticos, Disneyland e DisneySea, os quatro hotéis e o distrito comercial localizados no Tokyo Disney Resort são de propriedade exclusiva da rica Oriental Land Co.; além de licenciamento e taxas de royalties, ela contrata a Walt Disney Imagineering (WDI) para dar vida às suas ideias criativas.

Vista do Tokyo Disney Resort Vista do Tokyo Disney Resort

Diferentemente da Walt Disney Co., as entidades de negócios da OLC giram quase completamente em torno do resort do parque temático, resultando em experiências bem financiadas, juntamente com expansões com visão de futuro que celebram ícones nostálgicos da Disney em vez de aquisições comerciais chamativas. (Isso vem com um outro lado; um balanço menos diversificado significa que a empresa perdeu sua única fonte real de renda durante seu fechamento de quatro meses em 2020.)

A tecnologia de ponta combinada com uma reverência pelas histórias clássicas da Disney, ao invés das franquias Star Wars e Marvel que foram adquiridas mais recentemente, é o pó de fada para o apelo da Tokyo Disney. Uma expansão da Bela e a Fera de 75 bilhões de ienes (US$ 720 milhões) concluída em 2020, por exemplo, oferece aos hóspedes um passeio pelo castelo da Fera a bordo de uma xícara de chá encantada; outros 250 bilhões de ienes (US$ 2,4 bilhões) trarão em breve Peter Pan e Enrolados como atrações para a DisneySea de uma forma mais significativa do que em parques dos EUA. Há uma advertência, porém: embora tudo seja propriedade intelectual familiar, a narrativa é principalmente em japonês, seja em passeios, shows ou desfiles.

Os parques também são um campo de provas para a tecnologia. Pooh’s Hunny Hunt- na qual uma história doce, mas ligeiramente psicodélica, se desenrola de um veículo aparentemente autônomo - foi o pioneiro em passeios “sem trilhas” quase duas décadas antes de um chegar ao Walt Disney World. Agora, os parques da Disney nos EUA estão usando esse sistema para muitas de suas atrações mais recentes, como o Star Wars: Rise of the Resistance, que estreou em 2019 no Disney’s Hollywood Studios.

O Tokyo Disney Resorts fechou por meses no início da pandemia, depois reabriu de forma limitada em julho, com menos lojas e restaurantes disponíveis para facilitar o distanciamento social. Quando as fronteiras internacionais forem reabertas, as operações deverão estar mais perto do normal.