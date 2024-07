Por que o vinho do Chile é um dos melhores do mundo? Esse enólogo tem a resposta

O espanhol Victor Rivera Morata conhece muito bem o mundo do vinho. Já trabalhou em seu país natal, na Itália, na Califórnia, nos Estados Unidos, e há cerca de 10 anos está no Chile. Atualmente, comanda a enologia da vinícola Echeverria (premiada como a melhor do Chile pelo Berliner Wine Trophy em 2020), que tem diversos projetos de vitivinicultura, mas um deles é especial. Chamada de No és Pituko (algo como 'não é chique' em jargão chileno), a produção é de rótulos naturais, com fermentação sem a adição de leveduras.

Para ele, o Chile tem as condições ideais para a elaboração deste tipo de vinho, bem como para a produção de alguns dos melhores do mundo. "A geografia do Chile, com a Cordilheira dos Andes e a costa do Pacífico, cria uma variedade única de microclimas e tipos de solo. Isso permite aos enólogos experimentar e inovar, produzindo vinhos de alta qualidade e com características distintas", diz.

Em entrevista exclusiva à Casual EXAME, ele conta um pouco sobre o processo de elaboração de vinhos no Chile e explica por que o país produz alguns dos melhores rótulos do mundo. Aqui no Brasil, os vinhos dele são importados pelo Víssimo Group, detentor das marcas Evino e Grand Cru.

Roberto Echeverria, um dos membros da família dona da vinícola, e o enólogo Victor Rivera Morata. (Divulgação/Divulgação)

Como foi quando você chegou ao Chile?

Cheguei ao Chile há cerca de 10 anos, em 2010. Fiz uma vindima responsável pelos vinhos premium e adorei a experiência. O Chile é um paraíso para enólogos, com uma enorme quantidade de terroirs únicos. Você pode elaborar vinhos em todo o país, desde o deserto de Atacama no norte até regiões mais ao sul. Essa diversidade permite a produção de uma vasta gama de vinhos, de diferentes estilos e qualidades. Além disso, o ambiente colaborativo e o compromisso com a inovação no Chile tornaram essa escolha ainda mais gratificante para minha carreira.

Como são esses terroirs chilenos? Tem muita diferença entre eles?

A principal vantagem do Chile é a diversidade de terroirs. Aqui, você pode colher Sauvignon Blanc na última semana de fevereiro e, a apenas 15 km de distância, colher a mesma variedade três semanas depois, devido às diferenças climáticas e de solo. A geografia do Chile, com a cordilheira dos Andes e a costa do Pacífico, cria uma variedade única de microclimas e tipos de solo. Isso permite aos enólogos experimentar e inovar, produzindo vinhos de alta qualidade e com características distintas. Essa diversidade é um dos maiores trunfos do Chile no cenário vinícola mundial.

Rótulos naturais da linha “No és Pituko” (“não é chique” no jargão chileno). (Divulgação/Divulgação)

Quais são os pontos fortes do Chile para a vinicultura que o faz estar entre os principais países produtores no mundo?

Uma das grandes vantagens do Chile é a ausência de pragas, como a filoxera, que devastou vinhedos na Europa no século XIX. A cordilheira dos Andes atua como uma barreira natural, protegendo os vinhedos chilenos. Isso permite uma viticultura mais limpa e sustentável, com muitos vinhedos sendo 100% orgânicos. Além disso, o Chile tem uma geografia e um clima que favorecem a produção de vinhos de alta qualidade. A combinação de solos ricos, variação climática e práticas sustentáveis resulta em vinhos excepcionais, apreciados mundialmente. É um ambiente ideal para qualquer enólogo.

Como é a produção de vinhos sustentáveis no país?

A sustentabilidade é uma prioridade crescente no Chile, com muitas vinícolas adotando práticas sustentáveis e orgânicas. A ausência de pragas permite uma viticultura natural e menos dependente de químicos. Isso não só melhora a qualidade dos vinhos, mas também atende a demanda global por produtos mais naturais e sustentáveis. A sustentabilidade também envolve práticas agrícolas responsáveis, uso eficiente de recursos e proteção do meio ambiente. Esse compromisso com a sustentabilidade posiciona o Chile como um líder na produção de vinhos de alta qualidade e ambientalmente responsáveis.

O que esperar para o futuro dos rótulos chilenos?

O Chile tem um futuro promissor na vinicultura, graças a sua diversidade de terroirs, práticas sustentáveis e inovação constante. Vinhedos antigos, alguns datados do século XIX, proporcionam uvas com características únicas e complexidade. A combinação de tradição e inovação cria um ambiente dinâmico para a produção de vinhos. Além disso, o enoturismo está crescendo ainda mais, com vinícolas investindo em infraestrutura para receber visitantes, promovendo os vinhos chilenos e contribuindo para a economia local. A reputação internacional dos vinhos chilenos continua a crescer, abrindo novas oportunidades de mercado.