Drinque mais caro do mundo custa 22 mil dólares; confira ranking

4. Sapphire Martini no Foxwoods Resort Casino em Mashantucket, Connecticut: 3.000 dólares

A seguir os outros sete drinques mais caros do mundo:

O terceiro drinque da lista pode ser encontrado em Londres, no Playboy Club. Feito com conhaque Clos de Griffier Vieux de 1778, licor Kummel de 1770, Dubb Orange Curaçao de 1860 e duas pitadas de bitters de Angostura de 1900, o Legado de Salvatore custa 7.000 dólares.

Além de ingredientes selecionados, joias também fazem parte dos coquetéis. O drinque Ono, servido no XS Nightclub em Las Vegas inclui um par de abotoaduras de prata e uma corrente de ouro branco de 18 quilates. Custando 10.000 dólares, os ingredientes não são simplórios. O drinque é feito com Charles Heidsieck Champagne Charlie 1981 e conhaque Louis XIII de Remy Martin Black Pearl.

Uma taça que poderia valer um investimento bancário, o Ritz-Carlton em Tóquio serve o drinque Diamonds Are Forever, o coquetel mais caro do mundo por 22.600 dólares. A receita consiste em vodka Grey Goose, um toque de limão e um diamante de 16.000 dólares.

Para além dos casuais gim tônica, negroni ou caipirinha, foram listados os bares mais caros do mundo e seus respectivos drinques . De Tóquio às Maldivas, passando por Paris e Detroit, a empresa de análise financeira inglesa Payday Loans Net listou os dez drinques mais caros do globo pela.

5. Sidecar no Bar Hemingway em Paris, França: 1.670 dólares

6. Original Mai Tai no The Merchant Hotel em Belfast, Irlanda do Norte: 1.270 dólares