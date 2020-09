Por que a Gucci está vendendo uma calça suja de grama por 4 mil reais?

Enquanto muitos se recusam a sair de casa vestindo roupas amassadas ou desbotadas, a Gucci, uma das maiores grifes de luxo do mundo, está apostando em peças que propositalmente simulam um aspecto sujo e envelhecido. Custando 770 dólares (cerca de 4,200 reais), a mais nova criação da marca é uma calça jeans com lavagem que simula manchas verdes de grama nos joelhos e nas coxas.

A calça faz parte da coleção masculina outono / inverno 2020 da Gucci, que, segundo a marca, canaliza uma “vibração grunge” (suja). “Esta calça jeans de perna larga é feita de algodão orgânico tratado especificamente para um efeito manchado e desgastado”, diz o site.

Além do jeans, há também a opção de um macacão do mesmo material e com as mesmas manchas, mas ainda mais caro: 1029 dólares (cerca de 5.700 reais).

Gucci: macacão no estilo "grunge" custa 1029 dólares.

Na descrição dos modelos no site da marca, a grife diz que, com as peças, a “Gucci explora novas abordagens sobre o tecido cult, reinterpretando-o com diferentes designs e técnicas de lavagem que confundem a linha entre o vintage e o contemporâneo”.

Essa não é a primeira vez que a Gucci aposta em peças não convencionais. No ano passado, a marca chamou atenção ao lançar um tênis amarelado e com aparência envelhecida a um preço nada modesto: 870 dólares (cerca de 4.800 reais).

Gucci: tênis "grunge" lançado em 2019 custa 870 dólares.

“Influenciado por tênis clássicos dos anos 70, os tênis Screener – batizados em homenagem ao movimento esportivo defensivo – apresentam a faixa da Web na lateral e o logotipo vintage da Gucci, tratado para um efeito totalmente desgastado”, diz a descrição do tênis que ainda está à venda no site da grife.

Nas redes sociais, como retratou uma reportagem do site Business Insider da época, usuários zombaram do lançamento do tênis: “tenho alguns pares sujos e manchados como este abandonados no galpão do jardim”, disse um deles.

Por mais que você nunca tenha comprado uma calça com manchas de grama, é bem provável que já tenha visto ou mesmo que guarde em seu guarda-roupa um jeans propositalmente rasgado nos joelhos. Esse estilo descolado foi popularizado na década de 1990 e inspirado em diferentes vertentes do rock, é o estilo grunge.

A resposta do porquê as grifes estão vendendo roupas com aparência suja ou envelhecida (ou os dois) remonta um dos princípios mais básicos da economia: se há demanda, há oferta.

A lista de produtos desse gênero não para na Gucci. Em 2018, um lançamento emblemático fez com que a marca de luxo Golden Goose fosse acusada de “romantizar a pobreza”. A um preço de 530 dólares (cerca de 2.900 reais), a grife lançou um par de tênis com aparência sofrível, que contava, até, com um pedaço de “fita adesiva” para manter tudo no lugar.