Polícia de Dubai recupera diamante rosa avaliado em US$ 25 milhões

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09h32.
A polícia de Dubai recuperou nesta segunda-feira, 18, um diamante rosa avaliado em US$ 25 milhões (cerca de R$ 135 milhões), poucas horas após o roubo em uma hospedagem da cidade.
A joia rara havia sido levada de um comerciante europeu, atraído por uma quadrilha sob o pretexto de uma negociação com um suposto comprador.
Três suspeitos foram presos em menos de oito horas, segundo nota oficial divulgada pela agência estatal WAM, dos Emirados Árabes Unidos. O grupo, de origem asiática não revelada, foi localizado com apoio de tecnologias de rastreamento e sistemas de inteligência artificial.
Segundo as autoridades locais, o comerciante chegou a uma residência particular para o encontro com o “cliente”, momento em que foi abordado e teve o diamante roubado. O vídeo da prisão foi publicado pela Secretaria de Comunicação de Dubai, com imagens dos suspeitos com os rostos borrados.
A polícia destacou a atuação de “equipes especializadas e de campo” para a captura do grupo, cuja nacionalidade não foi divulgada. O país busca reafirmar sua reputação de segurança e estabilidade, especialmente por ser um centro global no comércio de diamantes.
Com uma das maiores movimentações de pedras preciosas do mundo, Dubai tem investido em monitoramento digital e controle de fronteiras. O caso reforça a estratégia dos Emirados Árabes de projetar sua capital como zona livre de crimes de alto impacto econômico.
O episódio ocorre em meio à intensificação da fiscalização sobre bens de luxo e transações de alto valor, motivada por pressões internacionais sobre lavagem de dinheiro.