Polícia de Dubai recupera diamante rosa avaliado em US$ 25 milhões

A polícia de Dubai recuperou nesta segunda-feira, 18, um diamante rosa avaliado em US$ 25 milhões (cerca de R$ 135 milhões), poucas horas após o roubo em uma hospedagem da cidade.

A joia rara havia sido levada de um comerciante europeu, atraído por uma quadrilha sob o pretexto de uma negociação com um suposto comprador.

Três suspeitos foram presos em menos de oito horas, segundo nota oficial divulgada pela agência estatal WAM, dos Emirados Árabes Unidos. O grupo, de origem asiática não revelada, foi localizado com apoio de tecnologias de rastreamento e sistemas de inteligência artificial.

Segundo as autoridades locais, o comerciante chegou a uma residência particular para o encontro com o “cliente”, momento em que foi abordado e teve o diamante roubado. O vídeo da prisão foi publicado pela Secretaria de Comunicação de Dubai, com imagens dos suspeitos com os rostos borrados.

A polícia destacou a atuação de “equipes especializadas e de campo” para a captura do grupo, cuja nacionalidade não foi divulgada. O país busca reafirmar sua reputação de segurança e estabilidade, especialmente por ser um centro global no comércio de diamantes.

Dubai tenta blindar imagem de centro global do luxo

Com uma das maiores movimentações de pedras preciosas do mundo, Dubai tem investido em monitoramento digital e controle de fronteiras. O caso reforça a estratégia dos Emirados Árabes de projetar sua capital como zona livre de crimes de alto impacto econômico.

O episódio ocorre em meio à intensificação da fiscalização sobre bens de luxo e transações de alto valor, motivada por pressões internacionais sobre lavagem de dinheiro.