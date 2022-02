Polícia britânica investiga instituição de caridade do príncipe Charles

A polícia britânica disse nesta quarta-feira que iniciou uma investigação sobre alegações contidas em reportagens da mídia de que honrarias foram oferecidas a um cidadão saudita em troca de doações para uma das instituições de caridade do príncipe Charles.

O jornal Sunday Times noticiou em setembro que um empresário saudita havia recebido um prêmio depois de pagar milhares de libras para projetos fortemente apoiados por Charles, com a ajuda de assessores do príncipe.

Em novembro, Michael Fawcett, braço direito do príncipe Charles por décadas, pediu demissão do cargo de administrador da instituição de caridade real The Prince's Foundation.

"A Equipe Especial de Inquérito conduz o processo de avaliação que incluiu entrar em contato com aqueles que se acredita deter informações relevantes... A avaliação determinou que uma investigação começaria", disse a Polícia Metropolitana de Londres em comunicado.

Um porta-voz de Charles afirmou: "O príncipe de Gales não tinha conhecimento da suposta oferta de honrarias ou cidadania britânica com base na doação para suas instituições de caridade".

A polícia disse que entrou em contato com a The Prince's Foundation sobre as descobertas de uma investigação independente sobre práticas de arrecadação de fundos e que a fundação forneceu vários documentos relevantes.

Não houve prisões ou interrogatórios sob cautela, acrescentou.