Pode guardar vinho depois de aberto? 10 mitos e verdades sobre a bebida

'Vinho europeu é o melhor do mundo'. 'Não se pode guardar vinho depois de aberto'. 'O gelo muda o sabor do vinho'. Se você pensou ou já ouviu essas afirmações na hora de provar um bom rótulo, saiba que algumas delas são mitos e outras verdades.

Apesar da sua vasta história e do apreço que atravessa fronteiras, o vinho muitas vezes é cercado por uma série de concepções equivocadas e verdades distorcidas que povoam o imaginário dos seus apreciadores. Um desses equívocos recorrentes é a ideia de que vinhos tintos são mais robustos do que os brancos, quando, na realidade, essa distinção está mais ligada às variedades de uvas e aos métodos de produção do que à própria cor.

O enólogo e sommelier da importadora Decanter, Moisés Sandi, lança luz sobre 10 desses mitos e verdades, auxiliando os amantes da bebida a explorar não apenas sua diversidade e sofisticação, mas também a desvendar alguns dos conceitos errôneos que cercam esse universo da bebida de Baco.

1 - “Vinho tinto só combina com carnes” ou “Vinho branco só combina com peixes”

Mito. Os temperos e as formas de cocção mudam a complexidade e o peso das receitas. Por isso, é possível harmonizar tintos e brancos com uma diversidade de pratos.

2 - “Quanto mais velho, melhor o vinho”

Mito. Cada vinho possui um tempo de guarda ideal. Alguns se beneficiam do envelhecimento, enquanto outros atingem o seu auge ainda muito jovens.

3 - “Quanto mais fundo o buraco no fundo da garrafa, melhor o vinho”

Mito. O formato da garrafa não interfere na qualidade do vinho.

4 - “Vinho aberto não pode ser guardado”

Mito. Vinhos abertos podem ser guardados por cerca de dois a cinco dias - de preferência na geladeira e em pé.

5 - “O vinho precisa respirar quando a garrafa é aberta”

Verdade e Mito. Pode-se dizer que esta é uma “meia-verdade”, pois neste caso depende do vinho. Nem todos necessitam ou se beneficiam desse contato prolongado com o oxigênio. Normalmente, vinhos jovens não necessitam, enquanto vinhos de média idade ou mais velhos podem melhorar.

6 - “Vinho europeu é melhor”

Mito. Podemos dizer que no mundo todo se produzem bons vinhos, o que muda de um local para outro é apenas o estilo, não a qualidade.

7 - “Colocar gelo no vinho altera o sabor”

Verdade. Ao derreter, o gelo vira água e deixa o vinho mais diluído. Isso não é necessariamente ruim, alguns vinhos hoje em dia são feitos para se beber com gelo, justamente buscando o equilíbrio após essa diluição.

8 - “Vinhos caros são os melhores”

Mito. Assim como existem bons vinhos em qualquer parte do mundo, também é possível encontrar bons vinhos em várias faixas de preço.

9 - “Rolha é melhor do que tampa de rosca”

Mito. Cada uma cumpre um papel. Tampa rosca, por exemplo, é normalmente utilizada para vinhos jovens, que não tem pretensão de envelhecer, quando o objetivo é manter o frescor da bebida.

10 - “Champanhe e espumante são a mesma coisa”

Na verdade não chega a ser um mito, é apenas uma “inverdade”. Espumante é qualquer vinho gaseificado (naturalmente ou não) e pode ser produzido em qualquer parte do mundo. Champanhe é um espumante produzido dentro de uma região também chamada Champanhe, na França, e segue uma série de regras. Resumindo: todo Champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um Champanhe.