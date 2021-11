Pochettino, do PSG: "Treinar os melhores jogadores do mundo não é fácil"

O técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, disse que treinar o time da liga francesa com "os melhores jogadores do mundo" não é fácil, já que tem de administrar suas emoções e as pessoas no entorno dos jogadores.

O PSG contratou Pochettino no começo do ano com a esperança de que o argentino levasse o clube à conquista de um título da Liga dos Campeões.

O PSG tem uma abundância de talentos no ataque, onde Lionel Messi soma forças com Neymar e Kylian Mbappé, e Ángel Di Maria, Mauro Icardi e Julian Draxler também são opções, o que deixa Pochettino com dores de cabeça para escalar o time todas as semanas.

"Lidamos com pessoas com emoções, o comportamento de ninguém é uma linha plana. É uma sucessão de altos e baixos, um está feliz, outro está machucado, um está atuando bem, outro não", contou o treinador à revista L'Équipe.

"Acho que o mais importante para a equipe é tentar equilibrar os humores."

"Não podemos esquecer que temos em mãos os melhores jogadores do mundo, mas também suas famílias, seus assessores de mídia, seus seguidores. Não é fácil."

O PSG, que lidera o Campeonato Francês com 10 pontos de vantagem e enfrenta o Nantes em casa no sábado, não conseguiu defender o título da liga na temporada passada e foi eliminado na semifinal da Liga dos Campeões.