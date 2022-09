Pizza Marguerita: 5 restaurantes em São Paulo para pedir o prato italiano

Quando o assunto é pizza, as redondas brasileiras não deixam a desejar, sejam feitas com massa de fermentação natural ou com ingredientes nacionais. A tradicional pizza napolitana, conhecida como marguerita, ganha diversas versões em casas paulistanas.

“Em Napoli, não se usa ingredientes como o Catupiry. Além disso, a cobertura vem em quantidade muito menor, só para completar a massa e o molho de tomate”, conta Vinicius Braune, que faz sucesso com a sua pizzaria Seo Basilico, na Mooca.

Fã da leveza do estilo napolitano de pizza, ele reforça que, em muitos casos, a pizza brasileira leva ingredientes industrializados em sua cobertura, o que não acontece nas receitas napolitanas, que prezam sempre por insumos artesanais, de pequenos produtores.

Mas é possível unir o melhor dos dois mundos, como revela Felipe Galharte, da Pizza Katzo!, casa que nasceu no interior paulista e, hoje, leva seu clima para o bairro de Pinheiros, na capital. “Nos consideramos uma pizzaria moderna e livre de regras”, diz.

Nessa mesma linha estão as pizzas da La Braciera, com unidades nos Jardins, Higienópolis e Santana. “Pizza é o alimento mais democrático do mundo, com suas diversas vertentes, estilos e formas de fazer”, conta Marcos Paulo, sócio da casa.

Ele é de uma família italiana tradicional, mas nasceu e cresceu em São Paulo e, hoje, leva o melhor dos dois mundos para a sua pizzaria. “Tentei unir e balancear o melhor de cada um, com a massa napolitana e coberturas tradicionais brasileiras, sempre valorizando o que é produzido no interior de nosso país.”

Marcos conta que em um sabor clássico, como a marguerita, não pode falar molho de tomate San Marzano, mais queijo fior di latte, pecorino ou parmesão, além de manjericão. Já em uma boa pizza brasileira, as memórias afetivas precisam estar presentes. É o caso de sabores, como calabresa, mussarela, portuguesa e frango com catupiry.

Confira cinco pizzarias que servem o prato italiano:

Seo Basilico

Rua Madre de Deus, 379 – Mooca

Horário de funcionamento: Quarta, quinta e domingo: das 18h às 22h30; sexta e sábado: das 18h às 23h.

Delivery próprio ou retirada: (11) 2606-6247

Pizza Katzo!

Rua Cunha Gago, 115 - Pinheiros

Horário de funcionamento. De segunda a sexta-feira, das 12h às 15h e das 18h às 23h30. Sábado e domingo, das 12h às 23h.

La Braciera

Rua Conselheiro Brotero, 1120, Higienópolis

Al. Lorena, 1040, Jardins

Rua Conselheiro Saraiva, 664, Santana

Negroni

Rua Padre Carvalho, 30, Pinheiros

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 18h às 0h. Domingo das 18h às 23h.

A Pizza da Mooca

Rua da Mooca, 1747, Mooca

Rua João Moura, 529, Pinheiros

Horário de funcionamento: Segunda, das 18h às 22h. Terça a domingo, das 18h às 23h.

