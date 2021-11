Pirelli apresenta calendário com fotos de músicos feitas por Bryan Adams

Após um ano sem a edição do icônico calendário, a Pirelli acaba de anunciar e edição de 2022. Com o título "On the Road", as fotos foram feitas pelo cantor e compositor Bryan Adams, em uma edição de comemoração de músicos internacionais dos anos 1960 até os dias atuais. O retorno da edição também celebra o 150º aniversário da Pirelli.

Por mais de vinte anos, além de seus sucessos musicais, Bryan Adams também estabeleceu seu lado artístico na fotografia.

Nesta edição, os músicos revivem momentos da vida em turnê, da tensão antes de uma performance aos intervalos entre os ensaios e as longas jornadas de viagem entre cidades. São experiências que Bryan Adams se conhece bem, e pela primeira vez na história do Calendário, o fotógrafo faz parte do elenco.

Os escolhidos foram Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent e Kali Uchis. As fotos foram tiradas no último verão no hemisfério norte, em apenas três dias, em dois locais em Los Angeles - o Palace Theatre e o Hollywood’s Hotel Chateau Marmont - e no hotel Scalinatella em Capri.

“Eu conheço e aprecio Bryan há anos. Nós pensamos em sua ideia de acoplar o mundo da música com o da estrada e das viagens seria perfeito para um calendário que está voltando como buscamos um retorno gradual à normalidade após a pandemia. Este calendário marcará os meses de um ano, 2022, que é particularmente importante para nós, pois é o ano em que celebramos os 150 anos da Pirelli aniversário ”, diz Marco Tronchetti Provera, vice-presidente executivo e CEO da Pirelli.

São mais de 70 retratos em 160 páginas, como por exemplo a cantora St. Vincent (que também aparece na capa do volume) acordando em um hotel, o dia de folga de Kali Uchis na piscina, Saweetie fazendo check-out antes de outra viagem e Cher nos bastidores.

Normani também foi clicada descansando antes da passagem de som e Jennifer Hudson chegando ao teatro, Iggy Pop (que está na contracapa) antes do show, Grimes no estúdio de gravação, Bohan Phoenix de volta

o hotel pós-apresentação e Rita Ora depois do show.

“Seria muito, muito difícil resumir tudo o que acontece na estrada em alguns dias. Então, o que tentei fazer foi representar alguns dos aspectos disso. Por exemplo, nós músicos nunca realmente vemos a frente dos prédios, apenas a parte de trás do prédio, nós vemos a porta do palco, vemos a área dos bastidores, vemos o porão de um edifício... Você vai da porta do palco, para a porta do carro, para a porta do hotel, para a porta do trem, para a porta do ônibus, então é um monte de portas, mas é sempre sobre viajar...”, explica Bryan Adams.

"On the Road" também é o título da música que o artista compôs para o Calendário e que será incluída em seu próximo álbum.

Confira os cliques.