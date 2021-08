Pinturas de Picasso irão a leilão por 100 milhões de dólares

Cerca de 11 pinturas e obras do artista espanhol Pablo Picasso serão leiloadas em outubro, já que o grupo de cassinos e hotéis MGM Resorts quer diversificar mais sua vasta coleção de arte.

O leilão acontecerá no dia 23 de outubro no hotel Bellagio, na cidade norte-americana de Las Vegas, onde as peças estão expostas, informaram a MGM Resorts e a casa de leilões Sotheby's nesta quarta-feira.

A venda pode arrecadar cerca de 100 milhões de dólares, e se acredita que será o leilão mais valioso já dedicado a Picasso.

"Estamos comprometidos a criar uma coleção ainda mais inclusiva, que mantenha a abrangência de nosso portfólio existente dando mais voz a artistas de comunidades subrepresentadas", disse Ari Kastrati, chefe de hospedagem do MGM Resorts, em um comunicado.

A Coleção de Artes Visuais da MGM Resorts conta com cerca de 900 obras de 200 artistas, incluindo peças modernas de gente do calibre de Bob Dylan e David Hockney, expostas em seus hotéis por todo o mundo.

A coleção foi iniciada mais de 20 anos atrás pelo empreendedor Steve Wynn, ex-proprietário do Bellagio e ex-executivo-chefe do Wynn Resorts.

As obras de Picasso à venda incluem cinco pinturas, algumas das quais ficaram à mostra no restaurante de cozinha requintada do Bellagio --justamente batizado de Picasso. O restaurante continuará a exibir outras 12 obras do espanhol.

A MGM Resorts disse que sua coleção já era diversificada, mas que quer exibir ainda mais obras de mulheres, artistas LGBTQ, negros e portadores de deficiência.