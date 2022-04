Pink Floyd lança primeira música nova em quase 30 anos para a Ucrânia

A banda de rock britânica Pink Floyd lançará uma nova música na sexta-feira para arrecadar dinheiro para ajuda humanitária na Ucrânia, com vocal de um cantor ucraniano que desistiu de uma turnê internacional para lutar por seu país e foi ferido.

O single "Hey Hey, Rise Up" --a primeira nova música original do Pink Floyd em quase 30 anos-- foi gravado na semana passada e destaca o canto de Andriy Khlyvnyuk, da banda ucraniana Boombox, com a voz retirada de um post nas redes sociais.

O guitarrista do Pink Floyd David Gilmour disse que soube que Khlyvnyuk --com quem já havia se apresentado-- deixou uma turnê nos Estados Unidos com a Boombox e retornou à Ucrânia para se juntar às Forças de Defesa Territoriais.

"Então eu vi esse vídeo incrível no Instagram, onde ele está em uma praça em Kiev com esta bela igreja dourada e canta no silêncio de uma cidade sem trânsito ou ruído de fundo por causa da guerra", disse Gilmour no site do Pink Floyd.

"Foi um momento poderoso que me fez querer colocá-lo em música."

Gilmour disse que falou com Khlyvnyuk enquanto ele estava em um hospital em Kiev se recuperando de um ferimento por estilhaço de morteiro.

"Toquei um pouco da música para ele na linha telefônica e ele me deu sua bênção. Nós dois esperamos fazer algo juntos pessoalmente no futuro", afirmou.

Gilmour contou que tem uma nora e netos ucranianos e estava sentindo "a fúria e a frustração" da invasão da Ucrânia pela Rússia.