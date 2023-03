Pinacoteca Contemporânea inaugura amanhã (4); museu terá entrada gratuita por um mês

Após mais de um mês de atraso, a Pinacoteca inaugura amanhã, 4, seu terceiro museu, a Pina Contemporânea, dentro do Parque da Luz e a poucos passos do museu principal.

“O edifício está localizado ao redor de uma grande praça, aberto ao parque e à livre circulação do público. A ideia é promover o encontro e o diálogo, de forma acessível e inclusiva, fomentando a diversidade e a educação”, afirma ­Jochen Volz, diretor-geral do museu.

O novo espaço terá uma grande praça pública coberta e um pavilhão onde está localizada a Galeria Praça, além de dois ateliês voltados para atividades educativas e a loja do museu. Já a Grande Galeria, cinco vezes maior do que a Galeria Praça, está situada no subsolo. Há ainda uma cafeteria no mezanino com vista para o parque.

Com o terceiro prédio, a Pinacoteca de São Paulo se afirma como um dos maiores museus de arte da América Latina, com mais de 22.000 metros quadrados e expectativa de receber 1 milhão de visitantes por ano. “O novo espaço complementa os outros dois edifícios da Pinacoteca através de uma arquitetura permeável e acolhedora, e reflete o espírito de integração social presente em todos os programas desenvolvidos pelo museu, favorecendo a experimentação da arte contemporânea”, diz Volz.

Para a abertura do novo espaço haverá duas mostras. Na Grande Galeria haverá uma exposição coletiva com obras do acervo do museu, com peças de diversas linguagens, como instalações, esculturas, pinturas, desenhos e vídeos. Já na Galeria Praça a artista sul-coreana Haegue Yang vai exibir suas obras de grandes dimensões, com uma instalação composta de esculturas feitas com persianas industriais que pendem do teto, como se fossem grandes móbiles, combinadas a outras esculturas móveis. São Paulo agradece.

Serviço:

Pinacoteca Contemporânea

Av. Tiradentes, 273, São Paulo

Entrada gratuita até 4 de abril

