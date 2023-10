Pilot's Watches: icônico relógio criado por Markus Bühler ganha reedição após 15 anos

Provavelmente nenhum outro relógio da coleção Pilot's Watches da IWC Schaffhausen alcançou uma valorização tão grande entre os colecionadores como o Big Pilot's Watch Edition Markus Bühler de 2008. O relógio foi inspirado em uma peça única que Markus Bühler criou para uma competição no último ano de sua carreira como relojoeiro na IWC.

A característica visual mais marcante é a turbina da aeronave no turbilhão de minutos. Quinze anos depois, a IWC apresenta uma nova interpretação exclusiva. Tal como o seu antecessor, o Big Pilot’s Watch 43 Tourbillon Markus Bühler (Ref. IW329901) apresenta uma pequena turbina no mostrador. No entanto, desta vez o motor da aeronave foi integrado no mostrador às 6 horas.

“Quando criei meu Big Pilot's Watches com turbina como aprendiz de relojoeiro, nunca teria imaginado que lideraria o desenvolvimento de uma segunda edição 15 anos depois – muito menos que seria responsável por todos os processos de montagem na IWC. Para satisfazer as elevadas expectativas dos nossos colecionadores, decidimos criar algo verdadeiramente exclusivo e integrar a turbina de assinatura. Esta nova edição incorpora perfeitamente o espírito de engenharia da IWC, ao mesmo tempo que apresenta os mais altos níveis de detalhe e habilidade”, explica Markus Bühler, Diretor Associado de Montagem de Relógios e Movimentos da IWC Schaffhausen.

A turbina foi feita a partir de uma liga leve de titânio. Cada uma das doze lâminas minúsculas foi polida à mão. Para evitar que a turbina acrescentasse peso adicional ao mecanismo, Bühler utilizou-a como parte superior da gaiola, substituindo o regulador. Como resultado, o atrativo do mostrador também tem uma função técnica: a mola fixa-se na parte inferior de uma de suas lâminas, e o relojoeiro pode ajustar o cruzamento do zero da balança girando a turbina.

A caixa de 43 milímetros e a coroa são confeccionadas em platina, um dos metais mais raros, puros e preciosos usados em relógios e joias. A caixa foi elaboradamente acabada à mão com superfícies polidas. Graças a este acabamento, o brilho esbranquiçado da platina é acentuado, conferindo ao relógio uma aparência refinada.

O mostrador preto laqueado e brilhante foi impresso com algarismos brancos e apresenta índices aplicados preenchidos com Super-LumiNova. Uma pulseira de couro preto com a assinatura de Markus Bühler impressa na parte interna complementa o design. Alimentando este Big Pilot’s Watch 43 está o calibre 82905 fabricado pela IWC.

A história do Big Pilot’s Watch Edition Markus Bühler e sua reedição também é uma prova da força do programa de aprendizes da IWC. A primeira edição de 2008 foi inicialmente criada como participação num concurso organizado pelo “Institut de Formation à la Haute Horlogerie”, no qual Markus Bühler ganhou o primeiro prêmio.

Até hoje, competições e eventos para aprendizes, como desafios de inovação, são um pilar fundamental da estratégia da IWC para promover o desenvolvimento de jovens talentos, criar novas ideias e desenvolver soluções relojoeiras de ponta. Depois de terminar seu aprendizado como relojoeiro, Bühler permaneceu na IWC. Entre outros cargos, foi Gerente do Departamento de Industrialização e Chefe de Montagem de Movimentos e Industrialização. Desde 2020, ele é responsável por todo o espectro dos processos de montagem da IWC no novo Manufakturzentrum como Diretor Associado de Watch & Movement Assembly.