Pfizer faz acordo para vacinar atletas da Olimpíada de Tóquio

A Pfizer e sua parceira alemã BioNTech disseram nesta quinta-feira que doarão doses de sua vacina contra covid-19 para ajudar a vacinar atletas e delegações que participarão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio marcados para este ano.

Os Jogos Olímpicos estão previstos para ocorrer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto deste ano e os Jogos Paralímpicos, entre 24 de agosto e 5 de setembro.

A farmacêutica informou que as primeiras entregas de vacinas começarão no fim de maio, para que as delegações recebam a segunda dose antes de desembarcar em Tóquio.