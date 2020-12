Pesquisadores americanos encontram amianto em maquiagens em pó

As maquiagens em pó baseadas em talcos, como blush e sombra para os olhos, são comuns nas prateleiras das perfumarias e correspondem a parcela expressiva dos produtos disponíveis no mercado de cosméticos, mas um estudo publicado na Environmental Health Insights no mês passado sugere que o uso e inalação de algumas marcas podem causar danos à saúde.

Isso porque pesquisadores americanos descobriram a presença de traços de amianto — um mineral fibroso tóxico que pode causar câncer e outros problemas pulmonares — em 1 a cada 7 cosméticos de beleza analisados em laboratório.

Ao todo, foram analisados 21 produtos cosméticos comercializados nos Estados Unidos e feitos de talco, incluindo sombra para os olhos, pó facial e corporal e kits de maquiagem infantil. A amostragem pequena não dá conta da dimensão do problema. Mas o estudo científico revelou que em 3 dos 21 cosméticos testados havia uma quantidade mensurável de amianto.

Uma das 3 amostras com traços de amianto, que não tem quantidade segura para exposição, era um kit de maquiagem para crianças — que vinha, inclusive, acompanhado de um brinquedo.

“Acho que as pessoas deveriam se preocupar. Um em cada sete não é pequeno — eu uso mais de sete produtos de higiene pessoal. Eu definitivamente dei uma olhada em meus produtos depois que fizemos este estudo”, disse disse Nneka Leiba, um dos autores da pesquisa, ao site Business Insider.

Segundo o artigo, mais de 2.000 produtos de cuidados pessoais vendidos nos últimos 3 anos (2018-2020) nos EUA contêm talco.