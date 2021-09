Peru fecha fortaleza inca para gravação do novo 'Transformers'

O Peru fechará a fortaleza cerimonial inca de Sacsayhuamán nos dias 6 e 7 de outubro para a gravação de cenas do filme "Transformers, o Despertar das Feras", informou o Ministério da Cultura do país nesta terça-feira.

“Estará suspensa a entrada de visitantes na área Monumental do Parque Arqueológico de Sacsayhuamán”, anunciou a autoridade cultural de Cusco, cidade que abriga a fortaleza inca.

A fortaleza de pedra é o segundo lugar do império inca a servir de locação para o novo filme da saga Transformers, após a mítica Machu Picchu. O longa também será rodado no centro histórico de Cusco e houve filmagens na cidade amazônica de Tarapoto, região de San Martín, nordeste do Peru.

A equipe Transformers, estrelado pelos atores Anthony Ramos e Dominique Fishback, chegou a Cusco no começo do mês. Transformers é uma série de filmes de ficção científica baseada em uma saga japonesa, iniciada na década de 1980. A entrega recente de filmes na versão americana começou em 2007.