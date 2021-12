Personagens de "Sex and the City" voltam à TV em "And Just Like That"

Integrantes do elenco original da popular série de televisão norte-americana "Sex and the City" se reencontraram no tapete vermelho em Nova York na quarta-feira para comemorar o lançamento da retomada da atração, "And Just Like That".

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis estarão no programa, que mostra as mesmas personagens depois de cerca de duas décadas. Kim Cattrall, que interpretou Samantha Jones, a quarta integrante do grupo de amigas íntimas de "Sex and the City", não estará no novo seriado.

Nicole Ari Parker, Sara Ramirez e Sarita Choudhury são alguns dos novos membros do elenco. Ramirez disse que se animou por poder interpretar uma comediante de stand-up e apresentadora de podcast que é não-binária, bissexual e queer.

"Foi uma oportunidade que pareceu muito alinhada a onde eu estava e onde estou. E pareceu orgânico e um encaixe natural", disse ela.

Parker disse que a ideia de ampliar o elenco foi entusiasmante.

"A ideia da família crescendo, a fraternidade, a irmandade crescendo era empolgante e pareceu desafiadora e interessante", disse.

Já Davis disse que agora as personagens estão em um momento cultural diferente.

"Estamos falando de coisas diferentes. Estamos lidando com coisas diferentes. Então como estas personagens lidariam com estas coisas diferentes? Foi interessante para nós pensar nisso", explicou.

A nova série de 10 episódios começará a ser transmitida pelo canal HBO Max em 9 de dezembro.