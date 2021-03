Pequenos jardins dentro de casa: como montá-los e deixá-los vivos

No momento, está complicado sair de casa para visitar parques e praças. Mas, no fundo, não tem problema. Podemos criar um cantinho verde dentro de casa com várias espécies lindas e, assim, suprir um pouco desta saudade do contato com a natureza. O fato é que é muito bom ter jardim dentro de casa. Além dos benefícios para a saúde, isto ainda contribui bastante para a beleza da decoração dos ambientes.

O que vamos te contar agora é algo que os projetistas de interiores já sabem há bastante tempo. É que as plantas podem contribuir de muitos modos para a melhora dos projetos de decoração de interiores. Sabe como? Bem, primeiro, obviamente, tornando os cenários mais interessantes por meio da adição de cores e texturas - provocando inclusive uma sensação de movimento.

Mas as plantas também podem ajudar a controlar algumas questões ambientais que vão além do nosso olhar. Por exemplo, a temperatura, a umidade e até mesmo a acústica dos espaços. Então, quer dizer que é possível que alguns cômodos da sua casa, se decorados com plantas, fiquem muito mais agradáveis e convidativos. Não é perfeito?

Por fim, precisamos lembrar-nos das sensações maravilhosas que as plantas podem provocar nas pessoas. Em você mesmo, elas podem ativar impressões como tranquilidade, calmaria, bem estar e revitalização das energias, além de melhorar sua respiração. Portanto, por consequência, isto deve ajudar na sua saúde tanto mental quanto física também.

Como criar um minijardim dentro de casa?

Por todas as razões que te demos no tópico anterior, está esperando o que para colocar mais plantas vivas na decoração da sua casa? Dá para se fazer muito com vasos de plantas' acredite. Para começar, destacar cantinhos especiais ou preencher outros sem utilidade. E, olha só: plantas são consideradas neutras, ou seja, não devem interferir na estética espacial, seja ela no estilo que for. Ok?.

Locais indicados para ter jardim

Bem, já te convencemos de montar um mini jardim dentro de casa, mas não te dissemos nem onde e nem como. Pois bem, pense assim, se as plantas são seres vivos, é provável que precisem se alimentar para sobreviver. E o que é alimento para elas? É água, sol e nutrientes. Então, não é qualquer local dentro de casa que servirá para elas.

Pode ter planta no quarto? Sim. Mas quase nunca é a melhor situação. Por isto é que vemos mais plantas em decorações de varandas e salas. Por conta da manutenção e dos insetos atraídos, algumas plantinhas são descartadas de decorações de cozinhas, por exemplo – local que exige higiene máxima. Já banheiros com janela são os melhores ambientes para cultivo de plantas.

Você precisa encontrar áreas dentro de casa que apresentem as condições adequadas para as espécies que escolher se desenvolverem – como mais ou menos sol, por exemplo. Depois, precisa selecionar aquelas que caberão no local reservado – considere o processo de desenvolvimento destas plantas. E, por último, estudar as opções de estruturas de suporte e vasos para cultivá-las.

Modelos de suportes e de vasos

O cultivo de plantas dentro de casa funciona de forma muito simples. Primeiro, como não teremos canteiros neste caso, precisamos depositar as plantas dentro de vasos com terra – mais os substratos necessários. Existe à venda nas lojas vasos de plástico, concreto, fibra de coco e mais. Porém, os em cerâmica são ditos como os melhores, pois seguram bem a umidade e fazem as plantas respirarem melhor.

Sobre estes vasos de barro, precisamos abrir um parênteses. É que realmente eles são perfeitos para o cultivo das espécies. Porém, geralmente ficam com aquela aparência de “mofinho” que muita gente não gosta. Daí é que entra a alternativa dos vasos de cerâmica esmaltada. Mas priorize peças assim mais para dentro de casa; em áreas abertas, pode usar aquelas sem acabamento mesmo.

Já estes vasos de plantas é melhor que não fiquem direto sobre móveis e pisos dentro de casa, para não causar nenhum acidente indesejável. Eles podem ficar sobre pratinhos, por exemplo - esta dupla também sobre tripés ou pendurados em correntes e cordas. E ainda existem as estruturas de jardim vertical, montadas com ripas de madeira e trechos de grades ou com vasos em nichos, estantes e prateleiras.

São exemplos de plantas para cultivar dentro de casa:

Jiboia;

Pleomele;

Orquídea;

Filodendro;

Lírio da paz;

Lírio do Amazonas;

Samambaia;

Antúrio;

Suculentas;

Cactos; e

Palmeira chamaedorea.

Como harmonizar vasos de plantas com a decoração da casa?

Citamos que as plantas são teoricamente neutras na decoração. Bem, quase. É que existem plantas com folhas rajadas e plantas com flores coloridas e grandes. Estas são, sim, características que podem impactar bastante no visual de uma decoração. E não podemos esquecer-nos dos vasos e cachepots. É importante que estas peças combinem com a linguagem decorativa da casa.

Assim, digamos que a sua residência tem uma pegada mais rústica. Neste caso, você pode utilizar vasos ou cachepots de barro, palha, ripas de madeira, pedaços de troncos de madeira e até latas de alumínio sem pintura. Mas se as salas da sua casa forem mais futuristas, podem-se usar, talvez, peças de concreto, plástico e vidro. Estas são as nossas sugestões.

Voltamos a dizer que é preciso estar atento ao tamanho de folhas, flores e caules das espécies escolhidas, para que sejam proporcionais ao espaço que ocuparão. Geralmente elas ficam melhor formando conjuntos.

Então, planeje o quanto de área que isto ocupará sobre pisos e paredes da sua casa. E evite colocar próximo aparelhos elétricos, para que eles não estraguem em contato com a umidade das plantas. Combinado?

Estas dicas de decoração com vasos e criação de jardins em casa foram desenvolvidas pela equipe Viva Decora.