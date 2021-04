Paulo Gustavo segue em estado grave, mas apresenta melhora

Paulo Gustavo segue internado em estado grave, no Rio de Janeiro por causa da covid-19, mas apresenta melhora, de acordo com último boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19. Internado desde o dia 13 de março, ele permanece na UTI. "Após várias intervenções como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos, os problemas mais urgentes foram contornados", diz o comunicado mais recente, enviado pela assessoria de imprensa do ator.

A equipe médica comentou os sinais de melhora de Paulo Gustavo. "Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos. Ainda há necessidade de mantermos a ECMO assim como a ventilação mecânica", finaliza a nota.

No início de abril, o ator começou o tratamento com a terapia de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), que é um procedimento de alta complexidade usado em casos graves de comprometimento respiratório ou cardíaco. Até então, ele havia sido submetido a outros tratamentos que não reverteram o quadro clínico.

Embora não trate a condição que causou a insuficiência, o ECMO oferece conforto ao paciente até que a equipe médica adote a melhor conduta. A técnica, que também pode ser usada em pessoas que aguardam a realização de um transplante de pulmão ou coração atualmente está sendo utilizada em pacientes em estado muito grave de coronavírus.

A família de Paulo Gustavo agradece por todo o carinho e pelas orações. "Continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus também", conclui o comunicado.