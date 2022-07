Paulistanos têm até domingo para visitar exposições de Portinari

Termina no próximo domingo (31) uma exposição de releituras de obras do artista brasileiro Cândido Portinari (1903-1962), produzidas por grafiteiros e outros artistas urbanos. A exposição está em cartaz desde o dia 16, em 55 espaços dos centros educacionais unificados (CEUs) e das Fábricas de Cultura, localizados em regiões periféricas da Grande São Paulo.

Nesses polos culturais, a mostra recebeu o nome de Revisitando Portinari e faz parte da exposição Portinari para Todos, que também está em cartaz até o dia 31 de julho no Museu da Imagem e do Som (MIS) Experience, em São Paulo. A ideia é permitir que mais pessoas conheçam o pintor a partir do olhar de artistas urbanos locais.

Revisitando Portinari é uma mostra gratuita que selecionou 61 artistas para apresentarem suas visões de obras de Portinari, escolhidas de forma livre.

Já Portinari para Todos é uma exposição interativa e imersiva que entrou em cartaz em abril. A mostra foi dividida em três áreas expositivas. A primeira traz sete instalações interativas para que o público conheça mais da vida e do legado do artista, que nasceu em Brodowski (SP).

A segunda área expositiva possibilita a imersão nas obras, em escala monumental. O terceiro espaço contextualiza o acervo de Portinari e sua ligação com a cultura e história do país, reiterando a importância da preservação da memória do artista.

Mais informações sobre as duas mostras podem ser consultadas no site do governo de São Paulo.

