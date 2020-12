Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morre por covid-19

O vocalista do grupo Roupa Nova, Paulo César Santos, morreu nesta segunda-feira (14) aos 68 anos, vítima de covid-19, no Rio de Janeiro.

Em sua conta no instagram, o grupo se pronunciu há pouco, lamentando a morte do músico. “As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu […] Deus o receba de braços abertos”, diz o post.

Hoje, mais cedo, o grupo havia se pronunciado, afirmando que tinha recebido boas notícias, mas que o cantor continuava em estado delicado. “Vamos continuar orando e mandando pensamentos positivos. Obrigado a todos por tanto carinho”, dizia o post.

O vocalista e percussionista estava tratando um linfoma desde setembro e teve boa recuperação da cirurgia realizada em novembro. Contudo, durante o período de recuperação, contraiu a covid-19 e teve de ser hospitalizado.

Entre os hits eternizados na voz de Paulinho, estão “Canção de Verão”, “Volta pra mim”, “Linda demais” e “Meu Universo é Você”. O músico estava no grupo desde a sua formação original, há mais de quarenta anos.

Com o Roupa Nova, recebeu o Grammy Latino, uma das premiações mais importantes da música, em 2009. Além disso, fez parcerias com músicos de renome da cena nacional, também enquanto membro do Roupa Nova. Entre os cantores que dividiram o palco com Paulinho, estão Zélia Duncan, Elba Ramalho, Zezé di Camargo e Luciano, Marcos e Bellutti, entre outros.

