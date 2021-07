Patrimônio mundial da Unesco: Paseo del Prado e parque do Retiro em Madri

A Unesco acrescentou a histórica avenida Paseo del Prado e o parque do Retiro, ambos em Madri, à lista de patrimônios mundiais no domingo.

O arborizado Paseo del Prado, no centro da capital espanhola, abriga o Museu do Prado, enquanto o parque do Retiro, próximo ao Paseo del Prado, é uma das atrações mais visitadas da cidade.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, não demorou a festejar a notícia, e escreveu no Twitter: "Merecido reconhecimento por um espaço na capital que valoriza o nosso legado histórico, artístico e cultural".

O Retiro, um espaço verde urbano com um lago para passeios de barco que é bastante prestigiado por moradores e turistas, era originalmente um palácio, e os jardins do Retiro foram construídos para uso pessoal do Rei Felipe IV no século 17.

“Orgulho da nossa cidade e feliz pela Espanha e pelo legado da sua capital”, tuitou o prefeito de Madri, José Luis Martinez-Almeida.