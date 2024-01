Patricia Bonaldi, a estilista mineira que conquistou o closet de Beyoncé, JLo e Alicia Keys

Vestindo um conjunto jeans bordado com pedrarias, Beyoncé saiu de seu jatinho ao desembarcar inesperadamente em Salvador no final de dezembro. Em passagem repentina no país, a cantora americana chamou a atenção pela escolha da cidade, fora do eixo Rio-São Paulo, para divulgar seu novo longa e homenagear outros artistas brasileiros, como a mineira Patricia Bonaldi, estilista de Uberlândia que vestiu pela segunda vez a cantora. Além de Beyoncé, Jennifer Lopes e Alicia Keys também estão na lista de clientes internacionais da única brasileira na semana de moda de Nova York.

Do interior de Minas Gerais, a estilista fala à Casual EXAME sobre o momento da marca, os planos de internacionalização e o grupo Nohda.

Ano passado você vestiu a Beyoncé para um dos shows, e agora na vinda dela ao Brasil em dezembro. Como foi o primeiro contato com a artista?

O primeiro contato que tive ocorreu três meses antes de Beyoncé usar a peça. A solicitação veio através da stylist Shiona Turini, que encomendou a peça para a turnê Renaissance . Eles buscavam algo que incorporasse o DNA da marca, com trabalho manual e feito sob medida. As peças foram desenvolvidas em Uberlândia, onde minha equipe criou uma variedade de croquis. A stylist e Beyoncé escolheram dois designs, sem realizar alterações no seu design original. O segundo momento em que Beyoncé usou a roupa, durante sua visita ao Brasil em Salvador, foi uma surpresa. Recebemos o contato da stylist apenas duas semanas antes de ela usar a peça, e o look foi apresentado no New York Fashion Week em 2023.

Além de Beyoncé, a JLo, Alicia Keys, são algumas de suas clientes mais famosas internacionais. Já no Brasil, você foi pioneira em vestir blogueiras. Qual o retorno destas celebridades vestindo sua marca?

A presença de celebridades usando nossas peças é, sem dúvida, uma parte emocionante e importante da jornada da PatBO. Ter artistas renomadas como Beyoncé, Camila Cabello, Jennifer Lopez e Alicia Keys vestindo nossas criações é uma honra e uma validação do nosso trabalho árduo na busca da excelência criativa. Quando uma celebridade de nível global escolhe a PatBO, há frequentemente um aumento nas vendas daquela peça específica e de produtos relacionados.

As clientes muitas vezes desejam replicar o estilo de seus ídolos, o que leva a um aumento na demanda, porém o impacto vai além das vendas imediatas. A exposição em um nível internacional ajuda a elevar o reconhecimento da marca como um todo.Isso também impulsiona a abertura de portas para colaborações futuras e oportunidades de vestir outras personalidades de destaque.

Quem ainda sonha vestir?

Adoraria ver Dua Lipa de PatBO.

Da última vez que falamos, em 2021, a PatBo havia 25 pontos de venda fora do Brasil. Quais são os planos de expansão internacional?

Atualmente estamos presente em 26 países, mais de 400 pontos de venda internacionais. Estados Unidos continua sendo o principal país.

Quais características de design de PatBo se destacam no mercado internacional?

Nosso foco principal sempre será a criatividade e o design exclusivo de nossas peças, isso é o que nos permite atrair a atenção das celebridades, precisa ser diferenciado, mas trazer identidade e olhar. Acreditamos que a autenticidade e a paixão pela moda são fundamentais para o nosso sucesso contínuo, independentemente de quem esteja usando nossas criações.

Qual é a representação de faturamento no exterior?

Atualmente um terço das vendas de PatBO são para o exterior.

Você foi na contramão ao não vender a marca para um grupo de moda e criar o Nohda. Qual perfil de marca você planeja incluir no grupo?

Tenho o desejo de estabelecer um centro de talentos no Grupo Nohda. Atualmente, contamos com a incrível marca de Luiz Cláudio, o Apartamento 03, que é estilista talentoso na alfaiataria. Pretendo criar um perfil que reúna uma ampla gama de conhecimentos, técnicas e indivíduos distintos, todos integrados em uma narrativa compartilhada. Estou planejando expandir ainda mais esse empreendimento, fomentando uma diversidade de abordagens, sem perder a singularidade.

Poderia falar sobre a volta ao calendário de moda nacional?

Estamos na PatBO colhendo os frutos do processo de internacionalização da marca, então senti o desejo de ativar o calendário aqui no Brasil.

Queria que falasse um pouco também sobre a escola de bordados, vi que também se interessa em profissionalizar pessoas em outros setores também. Como estão estes planos?

Nossa escola, o projeto "Costurando Sonhos", surgiu do meu anseio por capacitar mulheres, proporcionar conhecimento, e instigar autonomia e transformação na vida de cada aluno. Fundamos a escola em 2015, e desde então, já oferecemos capacitação gratuita para mais de 400 pessoas. Atualmente, a escola não se limita apenas ao ensino de bordado, mas também abrange a área de costura. Meu objetivo é expandir para outros setores, incluindo administração e design. No entanto, antes de ampliar para essas áreas, é primordial fortalecer a estrutura da escola, garantindo uma base sólida para capacitação em futuras disciplinas.