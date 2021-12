Participação de Djokovic na ATP Cup é dúvida dias antes do torneio

Os tenistas começam a chegar a Sydney para a ATP Cup, o torneio que inaugura a próxima temporada, mas nesta segunda-feira ainda não se sabia ao certo se o número 1 do ranking, Novak Djokovic, participará da competição de equipes ou do Aberto da Austrália que o segue.

É grande a especulação sobre a participação de Djokovic no Aberto da Austrália, que começa no dia 17 de janeiro, já que o jogador de 34 anos, que é contra a vacinação, vem se negando a dizer se foi vacinado contra a covid-19. O índice de vacinação dos 100 primeiros colocados do circuito masculino é de 95%, de acordo com dados da ATP Tour.

Os organizadores do Grand Slam confirmam que todos os tenistas e participantes presentes em Melbourne Park precisam estar vacinados ou ter uma isenção médica concedida por uma comissão independente de especialistas, mas Djokovic ainda não se posicionou.

Se o sérvio não comparecer, o segundo do mundo, Daniil Medvedev, será o jogador mais qualificado na ATP Cup. Ele já está em Sydney para ajudar a Rússia a defender seu título.

Djokovic, de 34 anos, detém o recorde de nove títulos do Aberto da Austrália, inclusive os últimos três, e as chances de ele jogar do país aumentaram quando ele foi escalado para a equipe da Sérvia na ATP Cup.

Mas no sábado uma reportagem do jornal sérvio Blic disse que Djokovic não viajará a Sydney para o torneio, aumentando as dúvidas sobre sua presença em Melbourne Park na segunda quinzena do mês que vem.