Parque do Ibirapuera terá festival com shows e jogos da Copa do Mundo

Não sabe onde assistir aos jogos da Copa do Mundo? Para quem não viajou ao Qatar, uma solução é visitar o Parque do Ibirapuera, onde será realizado o Arena Brasileira – espécie de festival com telões para transmissões e espaços gastronômicos. Mas a agenda entre 24 de novembro e 12 de dezembro também terá shows como Alok, Anitta, Dennis DJ, Jorge e Mateus, Luísa Sonza e Wesley Safadão.

Além dos seis telões com jogos ao vivo, sendo o maior deles com 360 m², o Arena Brasileira terá uma série de ativações, como pintura facial, caricatura, apresentações de futebol freestyle, chute ao alvo, desafio de embaixadinha, mesas de pebolim e futmesa. E o próprio Greenpeace preparou ações para o evento, que incluem realidade virtual, para conscientizar sobre o desmatamento da Amazônia.

Veja a lista de shows e jogos da Copa do Mundo

24 de novembro ( Brasil x Sérvia ): Wesley Safadão, Dennis DJ e L7nnon;

): Wesley Safadão, Dennis DJ e L7nnon; 26 de novembro: Matuê, Felipe Ret, Racionais e Marcelo D2;

28 de novembro ( Brasil x Suíça ): Alexandre Pires, Jorge e Mateus e Dubdogz;

): Alexandre Pires, Jorge e Mateus e Dubdogz; 02 de dezembro ( Brasil x Camarões ): Alok, Anitta e Turma do Pagode;

): Alok, Anitta e Turma do Pagode; 03 de dezembro: Silva, Luísa Sonza e Jão;

17 de dezembro: Seu Jorge, Marisa Monte e Gilsons;

18 de dezembro (Final da Copa do Mundo): KVSH, Thiaguinho e Banda Eva.

"Nosso projeto também contempla uma ação social, porque, a cada ingresso que for comercializado – independentemente da área ou tipo –, nós completaremos uma refeição para pessoa em situação de vulnerabilidade junto à ONG Banco de Alimentos, diz Guilherme Teixeira, um dos sócios do grupo Umauma, que é dono da agência Fishfire, responsável pela realização desse evento no Ibirapuera.

Todos os ingressos estão à venda no site oficial do evento e há opções de partem de 100 reais para a pista “convencional” e de 200 reais para Pista Premium, que fica mais próxima ao palco principal – e tem acesso separado ao evento. Só que toda a estrutura oferecerá bares, áreas cobertas e telões de transmissão ao vivo dos jogos da Copa do Mundo no Qatar. Os preços variam conforme os lotes.

