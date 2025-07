Paris 'reabre' o rio Sena para banhistas após mais de um século, mas impõe regras; entenda

Quase um ano após o feito dos atletas olímpicos, os primeiros nadadores mergulharam nas águas do Sena neste sábado, no coração de Paris, o que autorizou a natação no rio pela primeira vez desde 1923. Ainda não eram 8h da manhã e dezenas de pessoas, com boias amarelas presas à cintura, já aguardavam o grande momento em uma das três áreas designadas para natação, semelhantes a piscinas equipadas com pontões, escadas, chuveiros e vestiários.

Perto da Torre Eiffel ou em frente à Île Saint-Louis, não muito longe da Catedral de Notre-Dame, moradores locais e turistas poderão utilizar gratuitamente essas instalações fechadas, que oferecerão um espaço de lazer e relaxamento em Paris.

"Sinceramente, estou muito surpresa. Pensei que a água estaria muito fria, mas a verdade é que está muito boa. É ótima", disse Karine, cuidadora de 51 anos e uma das primeiras a mergulhar.

Prometida como um legado dos Jogos Olímpicos, a possibilidade de nadar no Sena também responde à necessidade de adaptação às mudanças climáticas na capital francesa, que esta semana atingiu temperaturas próximas a 40°C devido a uma onda de calor precoce na Europa.

"Paris tem a sorte de estar à frente de seu tempo, porque com o calor extremo que só aumentará em nossas cidades, (...) investir em áreas naturais para nadar é essencial", disse a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que esteve presente na inauguração. "É um sonho de infância permitir que as pessoas nadem no Sena".

O acesso a essas áreas é gratuito e funcionará dentro do horário estabelecido até 31 de agosto, se o tempo permitir. No entanto, haverá um limite rígido de capacidade entre 150 e 700 pessoas, dependendo da localização.

Testes

As autoridades investiram mais de 1,4 bilhão de euros para melhorar a qualidade da água a montante, com projetos de coleta de águas residuais para evitar que elas desaguem no rio.

Mas, como as águas pluviais e as águas residuais são misturadas em uma única rede, a única solução em caso de chuvas fortes é despejar tudo no Sena.

Isso já aconteceu há um ano, durante os Jogos Olímpicos, causando atrasos em alguns eventos programados no rio, pois a água estava imprópria para banho.

Assim como nas praias, um sistema de bandeiras (verde, amarela e vermelha) indica o fluxo do rio e a qualidade da água, que serão analisados ​​com sondas instantâneas e amostras de cultura. Se uma bandeira vermelha for hasteada, a natação será proibida.

De qualquer forma, as três áreas abertas serão rigorosamente monitoradas, a ponto de os nadadores precisarem passar por um teste para comprovar que podem nadar sem auxílio.

"Há risco de afogamento devido à lama e às plantas aderentes, às fortes correntes, ao risco de afogamento e ao tráfego fluvial", disse a subprefeita Elise Lavielle.

No ano passado, houve "treze mortes no Sena", e o número agora é de "três neste ano", acrescentou.

Embora o intenso calor do verão possa incentivar alguns a recorrer à água fora dessas áreas, as normas entraram em vigor no final de junho, penalizando o banho em locais não autorizados.

A cidade, principal porto fluvial da Europa para o transporte de passageiros, também reforçará o controle sobre os condutores de barcos.

Para o próximo ano, o trabalho contínuo de descontaminação do rio sugere a instalação de novas áreas de banho nos arredores da capital. Por enquanto, mais quatro locais foram abertos no rio Marne, o principal afluente do Sena.