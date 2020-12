Meses depois de os americanos terem se dividido em torno de um conflito aleatório que tinha como pivô uma marca de feijão em lata, episódio que ocorreu em julho e chegou a ser chamado de “feijãogate”, os britânicos também decidiram aderir a um debate bizarro em torno de outro alimento muito conhecido entre os brasileiros: o bolovo.

Ainda não dá para dizer se essa nova discussão terá fôlego para ser chamada de “bolovogate”, mas nas últimas semanas, além da opinião pública, até mesmo autoridades do governo britânico estão opinando se a massa recheada com um ovo cozido é ou não é uma refeição.

O debate sobre o bolinho que é conhecido como Scotch Egg entre os britânicos pode parecer estranho, mas no fundo tem certo fundamento. Isso porque os países do Reino Unido ainda estão enfrentando uma espécie de quarentena por faixas, que permite ou não a abertura de determinados estabelecimentos, como os tradicionais pubs, a depender das condições epidemiológicas locais.

Normas estabelecidas pelo governo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson em outubro definiram naquele mês que os pubs só poderão permanecer servindo bebidas alcoólicas aos clientes desde que esses façam uma refeição no local, seja no almoço ou jantar. Frequentar os Pubs apenas para beber cerveja está vetado, e os estabelecimentos que desrespeitarem a lei podem ser multados em até 10.000 libras ou até mesmo perderem a licença para funcionar.

Na legislação de outubro, a lei diz que deve-se considerar uma refeição os alimentos servidos à mesa, mas não há exemplos claros de quais seriam os alimentos que constituem uma verdadeira refeição, e foi aí que surgiram as discussões em torno do bolovo.

Em um programa matinal chamado Good Morning Britain desta semana, até mesmo um conselheiro de Boris Johnson se pronunciou sobre o bolovo. “No que me diz respeito, provavelmente é uma entrada. Minha preferência quando se trata de uma refeição substancial pode ser mais do que apenas um ovo escocês [bolovo]. O governo está confiando no bom senso das pessoas”, afirmou o parlamentar Michael Gove. A fala de Gove veio um dia depois do secretário do meio ambiente britânico, George Eustice, dizer que considera o bolovo uma refeição completa, mas desde que seja servido em uma mesa.