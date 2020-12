Para ler e ouvir: 3 indicações culturais para este fim de semana

O fim de semana chegou e é hora de relaxar. Se você ainda não tem programação cultural para esse sábado e domingo, confira abaixo as dicas de livros e músicos selecionados pela Casual EXAME.

MÚSICA

Guitarras hipnóticas

Virtuoses no instrumento, Bombino traz sons do deserto africano e Nels Cline se diverte com jazz-rock

Uma guitarra bem tocada pode ser hipnótica, agressiva, lírica. E isso se comprova nos novos álbuns de dois exímios instrumentistas de estilos diferentes: Bombino, descendente da tribo Tuareg nascido no Níger, e o americano Nels Cline, membro da banda de rock Wilco que usa o projeto paralelo Nels Cline Singers para se dedicar ao jazz.

Live in Amsterdam foi gravado em show na capital holandesa em novembro de 2019, na turnê de lançamento de Deran, que foi indicado a um Grammy na categoria Melhor Álbum de World Music.

Com solos cheios de fluidez e ritmos do deserto do Saara, Bombino encerra o álbum ao vivo com uma cover de Chet Boughassa, de Tinariwen, banda tuareg do Mali. O ritmo e a destreza do guitarrista chegam a lembrar o brasileiro Pepeu Gomes.

Já Share the Wealth é o terceiro trabalho do grupo Nels Cline Singers, que é totalmente instrumental apesar do nome. A pérola é a abertura bombástica com Segunda, composição de Caetano Veloso gravada por Gal Costa. Com guitarra e saxofone explosivos e dissonantes, e um transe rítmico meio forró, meio oriental. Difere de outras faixas mais experimentais, que lembram o jazz-rock que Miles Davis desenvolveu nos anos 1970.

LIVROS

Biografía peso-pesado

O pugilista americano Muhammad Ali foi um dos mais importantes esportistas da história – tanto pelas três conquistas do título mundial de boxe como pelo carisma e por suas posições contra o racismo e a guerra. Também teve atitudes contraditórias e sofreu por décadas de uma doença degenerativa até morrer em 2016, aos 74 anos. Entre tantos livros sobre ele, Muhammad Ali: Uma Vida, de Jonathan Eig, foi o primeiro a contar sua vida por completo. Sai agora no Brasil num volume de 770 páginas para ler com calma.

Muhammad Ali: Uma Vida

Livro de Jonathan Eig

R$ 142,90 (impresso) / R$ 89,90 (e-book)

Velho Oeste ampliado

O intenso Meridiano de Sangue, do escritor americano Cormac McCarthy, retorna às livrarias brasileiras em nova tradução. Publicado originalmente em 1985, o romance mistura fatos reais do século 19 e ficção para criar um retrato da violência do Velho Oeste na fronteira de Estados Unidos e México. O autor também é conhecido pelo livro que deu origem ao filme Onde os Fracos Não Têm Vez, dirigido pelos irmãos Coen em 2007.

Meridiano de Sangue

Livro de Cormac McCarthy

Alfaguara

R$ 69,90 (impresso) / R$ 39,90 (e-book)