Para comprar bebidas nesse e-commerce, a marca precisa te convidar

Luxo e exclusividade são palavras frequentes no mundo das bebidas alcoólicas, e não estamos falando apenas dos vinhos. Para além do famoso Romanée-Conti, que dependendo da safra pode custar mais do que um carro zero quilômetro, o universo etílico possui garrafas de uísques, vodcas, licores e outros líquidos superexclusivos e difíceis de comprar em qualquer lugar.

De olho nessa fatia do mercado de luxo, a gigante francesa Pernod Ricard está apresentando neste mês um novo braço de seu e-commerce. Chamado de Le Cercle (O Círculo), a plataforma tem como proposta levar experiências diferenciadas para um seleto grupo de clientes da linha Prestige Brands da marca.

A plataforma é tão exclusiva que, para ter acesso ao link que leva ao Le Cercle, o cliente precisa ser convidado diretamente pela marca. São 5 embaixadores em todo o país que distribuem os convites, que normalmente vão parar nas mãos de empresários e executivos apreciadores de bebidas.

Dentro da plataforma é possível conhecer as novidades do portfólio Pernod Ricard em primeira mão, receber descontos especiais, ter acesso a itens presenteáveis como acessórios de bar e garrafas personalizadas, receitas de drinks, eventos exclusivos, além de acessar um serviço de concierge que ajuda o cliente na decisão de compra. “Tudo é personalizado de acordo com o perfil do cliente”, diz Raphael Vidigal, Head de Prestige Brands da Pernod Ricard.

A Prestige Brands é uma divisão da marca que nasceu no início de 2018 com o objetivo de integrar as marcas de luxo do portfólio da Pernod Ricard Brasil. O que motivou sua criação foi a quantidade de marcas globalmente icônicas que ainda estavam atuando de forma tímida no país. Hoje, a divisão representa cerca de 7% do faturamento da companhia. Em termos de faturamento, as estrelas são o whisky Royal Salute e o champagne Perrier Jouët. Já em crescimento exponencial, os campeões são o single malt The Glenlivet, o champagne Gh Mumm, Beefeater 24, e agora, a nova aposta, o Aberlour.

Dentro do Le Cercle, ticket médio por cliente fica na faixa de 2130,00 reais. “Atualmente temos uma base de 2400 clientes, que irá interagir diretamente com a companhia, para receber, comprar e experimentar produtos exclusivos. Dessa forma, conseguimos garantir, a partir de nossa inteligência e networking, um perfil de consumidores seletos espalhados ao redor do Brasil, em um modelo de uberficação premium dos parceiros que mantém boas vendas dentro do ecossistema”, diz Vidigal.

O Brasil é o primeiro mercado a receber a plataforma. Em breve, a Le Cercle também será lançada em outros países como Suiça, Singapura e China.