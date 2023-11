Para além da relojoaria: IWC Schaffhausen realiza Competição de Desenho da IWC

Todos os anos, a IWC Schaffhausen e a Laureus Sport for Good unem forças para realizar a Competição de Desenho da IWC. O torneio oferece aos jovens de mais de 300 programas apoiados pela Laureus em todo o mundo a oportunidade de usar a sua criatividade para criar uma obra de arte a partir de um tema específico.

Para a edição de 2022, o tema foi ‘Tempo para o Planeta’, e João Paulo, de 15 anos, ganhou a votação do público. Com foco no meio ambiente e nas mudanças climáticas, o desenho vencedor de João Paulo mostra pessoas se abraçando ao redor do planeta, ilustrando a união sem discriminação e preconceito.

“Gosto muito de jogar futebol e de brincar com os meus amigos. Foi isso que me motivou a fazer o desenho e participar da competição", disse João.

A lenda do futebol brasileiro Cafu e Daniel Dias, o mais condecorado nadador paralímpico brasileiro, visitaram o Instituto Bola Pra Frente para parabenizar João Paulo. Comemorando a vitória na competição com os dois membros da Laureus Academy, outros jovens do programa e convidados, o dia foi repleto de futebol e outras atividades em grupo, exemplificando perfeitamente a parceria de longa data da IWC com a Laureus. Parceira global da Laureus desde 2005, a fabricante suíça de relógios de luxo apoia a organização na sua missão de usar o poder do esporte para transformar a vida de jovens desfavorecidos em todo o mundo.

“A parceria de longa data com a Laureus reflete o nosso compromisso de impulsionar a mudança social e apoiar os jovens e o Competição de Desenho da IWC, que acontece anualmente e tem sido um pilar importante na nossa parceria. Na IWC, estamos profundamente impressionados com a criatividade e o esforço que os jovens participantes colocaram nos seus desenhos. Parabéns pela vitória na edição 2022, João Paulo!”, afirma Franziska Gsell, CMO da IWC Schaffhausen.

Localizado na zona norte do Rio de Janeiro, o Instituto Bola Pra Frente é um programa apoiado pela Laureus que foi fundado em 2000 pelo ex-jogador Jorginho, lenda do futebol e vencedor da Copa do Mundo. O programa utiliza esportes, alfabetização cultural e educação para desenvolver conhecimentos gerais, uma vida saudável e habilidades socioemocionais, além de promover a cidadania em sua comunidade.

“Os programas apoiados pela Laureus Sport for Good são sempre mais do que sobre esporte, e esta competição maravilhosa dá a esses jovens a chance de se expressarem de uma maneira diferente. Fiquei muito impressionado com João Paulo, não só com sua arte, mas com seu caráter também. Espero que vencer esta competição o encoraje a fazer mais com o seu talento especial e que lhe abra oportunidades no futuro”, afirma Cafu, membro da Laureus Academy.

A Laureus é um movimento global que utiliza o poder do esporte para transformar a vida de crianças e jovens. Em 2000, o patrono fundador da Laureus, Nelson Mandela, disse que “o esporte tem o poder de mudar o mundo”, e estas palavras tornaram-se a filosofia da Laureus e a força motriz por detrás de seu trabalho. Desde 2000, a Laureus Sport for Good tem utilizado o poder do esporte para superar a violência, a discriminação e a desigualdade, mudando a vida de mais de seis milhões e meio de crianças e jovens. A Laureus apoia atualmente cerca de 300 programas em mais de 40 países e territórios.