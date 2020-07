Paola Carosella abre novo La Guapa com promoção de empanadas

A chef Paola Carosella, à frente dos restaurantes Arturito, Mangiare e La Guapa e estrela do programa Masterchef brasileiro, inaugura em plena quarentena mais um empreendimento: a oitava unidade do La Guapa, restaurante casual especializado em empanadas argentinas. O novo endereço abre na Vila Olímpia e se une aos outros sete pontos paulistanos: Augusta, Berrini, Centro, Higienópolis, Itaim, Jardins, Pinheiros.

Para comemorar a abertura, a chef anunciou em sua conta no Instagram uma promoção de empanadas no estilo “pague um e leve dois”. Comprando um combo de seis empanadas, de sabores à escolha do cliente, o segundo combo sai de graça.

A promoção vale até 25/7. O único porém é que não vale para pedidos delivery ou para pedir via app La Guapa. A compra deve ser presencial na nova unidade. O novo restaurante funciona das 11h às 20h, mas somente até as 17h é possível consumir no local. Depois, apenas para passar de carro e retirar pedidos feitos pela internet.

La Guapa – Vila Olímpia

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1686

Seg a Sáb: 11h às 20h; Dom: fechada