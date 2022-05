Pão fresco toda hora: 5 padarias artesanais para conhecer em São Paulo

Seja para um café da manhã, um brunch ou chá da tarde, os pães estão sempre presentes no cardápio. Com mais tempo para aproveitar ao redor da mesa no final de semana, selecionamos cinco padarias artesanais em São Paulo para conhecer.

Tu És Pão

A padaria artesanal Tu És Pão possui duas unidades, ambas na Vila Madalena, é um lugar perfeito para quem não abre mão de um pão de fermentação artesanal, farinhas orgânicas, além de bolos, tortas, croissants que combinam muito bem com café ou chá.

No menu, há diversos tipos de pães como o Orgânico (26 reais) feito de farinha brasileira orgânica com crosta crocante. Para quem aprecia bons folhados, opções também não faltam: croissants podem ser experimentados em versões Puro (14 reais), com Creme de Amêndoas (18 reais) ou Frutas Vermelhas (18 reais), além de Pain au Chocolat (14 reais) e Danish de Creme Burrata (23,90 reais). O cardápio de confeitaria da Tu És Pão também é repleto de delícias. Bolos de Limão Siciliano com Amêndoas (24,90 reais), de Laranja Bahia com Pistache (31,90 reais) e de Cenoura Orgânica com Creme de Gianduia (29,90 reais), são algumas das possibilidades, assim como brownies, bom-bocados e cookies.

Serviço: Rua Isabel de Castela, 529 – Vila Madalena, São Paulo. (11) 2548-2908.

St Chico

A padaria artesanal comandada pelas sócias Tete Silvério e a padeira Helena Mil-Homens é o lugar perfeito para um café da manhã descompromissado nos finais de semana e feriados. Apesar de pequena, as duas unidades são aconchegantes o suficiente para desfrutar das maravilhas feitas por Helena. Entre as opções estão os delicados croissants (8,50 reais), cinnamon rolls (12 reais), brownie, pães de fermentação natural na chapa (7 reais), sucos (9 reais), além dos caracóis: de amêndoas com frutas vermelhas (12,50 reais), de presunto e queijo e de cogumelos (14,50 reais).

Serviço: Rua Fernão Dias, 461 - Pinheiros, São Paulo. (11) 97280-9010 e Rua dos Pinheiros, 555 - Pinheiros. (11) 94349-5972. De segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18h.

Bagueri

O empresário Felipe Santiago, responsável por casas de sucesso em Belo Horizonte como Bagueri, Eva Cucina Originale, Udon, Santafé e Pizzaria Olegário inaugurou no início do ano o primeiro endereço da padaria Bagueri no bairro de Higienópolis.

Com 2 unidades na capital mineira, a proposta do local é ser uma padaria diferenciada para comprar pães e vinhos, além de um espaço para tomar um café da manhã, brunch, café da tarde e happy hour.

“A ideia é que as pessoas ao passarem pela Bagueri, entrem, peguem sua baguete, croissant ou o qualquer outro item nas mais de 20 opções de pães que ofereceremos e harmonizem com um de nossos vinhos”, comenta Santiago que adianta que a ideia é ampliar o negócio com novas unidades.

As fornadas saem sempre em dois turnos, pela manhã e à tarde (às 7h e 15h), no cardápio: a clássica Baguete (11 reais), diferentes Croissants (a partir de 9 reais), o Pain au chocolate (10 reais) e o Pão Santo Antônio (12 reais).

Há opções de lanches como o Croque monsieur no Croissant (26 reais), Nosso Light (25 reais, Pão 100% integral com queijo de cabra, abobrinha, uva assada e menta), Porquinho (25 reais, Ciabata com lombo defumado, mostarda, parmesão e rúcula)e a Tartine Caprese (16 reais, Pão Campagne, creme de ricota e búfala, tomatinhos, azeite e parmesão ralado). E confeitaria com receitas tradicionais francesas como o Canelé (9 reais), Financier (7 reais), Florantin (7,50 reais) e Macarons (7,50 reais).

Sagrado Boulangerie

Com pães feitos com farinha francesa de alta qualidade, grãos selecionados e sem aditivos químicos, os produtos permanecem frescos por 48 horas.

Dentre as opções estão o croissant, com 12 dobras, leva 36 horas para ser finalizado e disponível nas versões Nutella, Amêndoas e Tradicional a partir de (8,90 reais). A baguette francesa (13,90 reais), o pão espelta com grãos (27 reais), o pão de azeitonas (15 reais), o pão de cacau com gotas de chocolate (17 reais), o pão de gorgonzola com nozes (25 reais) e o pão italiano (15 reais) são sucesso garantido na mesa. Para quem prefere os produtos integrais, a Sagrado criou sua receita de pão 100% integral com farinha francesa, rica em proteína (14%).

Os produtos seguem as receitas do chef francês Dylan Robert, da terceira geração da família Jean-Claude Le Touche (2 estrelas Michelin). Ao todo, são mais de 70 produtos na linha de panificação e confeitaria, além de outros itens de fabricação própria para levar para casa, como as geleias, antepastos e sablés.

Serviços: Há 19 unidades em São Paulo (nos bairros da Vila Mariana, Perdizes, Campo Belo, Brooklin e Vila Olímpia), Guarulhos, Barueri, São Bernardo do Campo, Avaré, Sorocaba e Rio de Janeiro.

Padaria Carillo

Fundada em 1912, no bairro da Mooca, a padaria apresenta tradicionais pães e massas italianos sob o comando da quarta geração brasileira da família Carillo.

Por lá é possível encontrar o tradicional pão italiano, que é oferecido na versão tradicional, redonda (a partir de 8 reais), ou no formato de filão (a partir de 8 reais), com diferentes recheios como linguiça calabresa, mozzarella, torresmo, escarola e azeitona.

No restaurante, o cardápio conta com pizzas (a partir de 35 reais) e massas artesanais como os fettuccines, as lasanhas, os raviólis e os nhoques, e antepastos tipicamente italianos (23 reais), como sardelas, caponatas, burratas com pesto, tomates secos e alcachofras em conserva. Na área dedicada aos doces, os tradicionais cannoles (12 reais), bombolonis (12 reais), cantuccini (20 reais), rabanadas (8 reais), crústolis (11 reais) e ricciarelli de amêndoas (27 reais). “A ideia é que as pessoas entrem na nossa nova padaria e se sintam na Itália”, comenta Guilherme Carillo.

Serviço: Rua Demétrio Ribeiro, 29, Mooca, São Paulo. WhatsApp: (11) 2605-4045. Todos os dias das 6h às 22h.

