Panerai Luminor BiTempo afirma o DNA italiano da marca

O espírito que define os relógios Panerai e as pessoas que os usam não se limita a uma busca ou destino específico; pelo contrário, é um estilo de vida que se estende a qualquer atividade, um envolvimento apaixonado pelo mundo que vai além de um único ponto no mapa. O relógio Luminor BiTempo exala requinte e facilidade e, através de seu recurso GMT, pode rastrear simultaneamente o tempo em dois diferentes fusos horários, próximos ou distantes. Ao mesmo tempo, mantém as características e a qualidade que são definitivamente marcas registradas da Panerai.

O novo relógio foi interpretado em duas paletas de cores distintas, cada uma com sua presença marcante e elegante, construída sobre a base de uma caixa de aço de 44 mm. O primeiro relógio estrela um belo mostrador azul escovado com uma pulseira de couro croco na mesma rica tonalidade (PAM01361); já o segundo relógio apresenta um mostrador preto fosco e pulseira de couro croco combinando (PAM01360). Em ambas as cores, o Luminor BiTempo possui uma função GMT que indica a hora em um segundo fuso horário com um ponteiro em azul celeste vívido para garantir visibilidade em um piscar de olhos.

Um submostrador às cinco horas com um ponteiro azul brilhante fornece uma medida do restante da reserva de bateria, que se estende até 72 horas quando totalmente enrolada. O mostrador em sanduíche, uma presença marcante no vocabulário de design da Panerai, exibe atualizações sutis que revelam o processo interminável de aperfeiçoamento dos ícones da marca. A janela de data às três horas é maior do que as que a precederam, e sua abertura chanfrada é a primeira instância de um recurso que aparecerá em modelos futuros.

O texto em italiano inscrito no mostrador destaca os principais recursos, BiTempo refere-se a sua Função GMT, enquanto a palavra "ore" indica as horas restantes de reserva de bateria afirmando o DNA italiano da marca.

A sofisticação e originalidade do design pelo qual a Panerai é reconhecida e sua experiência na confecção de instrumentos para mergulhadores da marinha são inseparáveis de suas origens italianas. Essa herança o diferencia de outros relógios suíços.

O calibre P.9012 alimenta os novos modelos Luminor; o movimento automático de corda automática é totalmente visível através de um fundo de caixa de cristal de safira. Resistente à água até 30 bar (~300 metros) Panerai Luminor BiTempo apresenta uma fivela em aço escovado. Também está incluída uma pulseira de borracha adicional e uma ferramenta para permitir a intercambialidade das pulseiras e uma chave de fenda para remover a fivela.

Preço: R$ 54.300, disponível em www.panerai.com.br

