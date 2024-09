Panerai lança relógio exclusivo em homenagem à 37ª America's Cup disponível por 24 horas

Até 20 de outubro, os mares se Barcelona serão ocupados pela 37ª America’s Cup. E, em comemoração ao evento esportivo, estão à venda apenas hoje, 5, 37 peças em homenagem à Panerai Submersible Luna Rossa Carbotech.

Este relógio adorna o pulso do capitão e diretor de equipe de vela, Max Sirena, durante as corridas rumo à final esportiva sendo uma peça exclusiva do e-commerce por R$ 110.900.

A iniciativa de relógios cápsula da Panerai oferece relógios exclusivos disponíveis por apenas 24 horas, e tem visto consistentemente alta demanda, resultando na venda de todas as peças, tornando itens procurados entre colecionadores.

Ecoando o espírito pioneiro da equipe de vela Luna Rossa Prada Pirelli, a caixa do relógio, a luneta giratória e a ponte de alavanca que protege a coroa são feitas em Carbotech, cuja estrutura especial foi projetada para melhorar a estética e o desempenho do material.

O processo de fabricação deste material envolve comprimir folhas de fibra de carbono a uma temperatura precisa e alta pressão ao longo com PEEK (Poliéter Éter Cetona), um polímero superior que reforça o compósito, aumentando sua força e longevidade. As placas Carbotech resultantes apresentam qualidade superior, propriedades mecânicas e desempenho em termos de relação resistência-peso, permitindo ergonomia muito confortável e resistência a condições de desgaste difíceis.

Notavelmente mais leve que o titânio e a cerâmica, Carbotech brilha em resistência a forças externas do material, conferindo a cada relógio uma aparência singular.

Panerai Submersible Luna Rossa Carbotech. (Panerai/Divulgação)

O fundo da caixa aparafusado, que ajuda a garantir o alto grau de resistência à água do relógio, é feito de titânio com tratamento DLC preto, e possui a gravação da imagem de um Slow Speed Torpedo, o notório “porco” pelo qual navegaram os comandos da Marinha italiana nas profundezas do mar em suas missões usando instrumentos fabricados pela Panerai, na década de 1940.

No coração do modelo de referência PAM01563 está o movimento automático P.900, conhecido por sua confiabilidade com uma reserva de energia de 3 dias. O P.900 é um calibre automático que integra funções expansivas dentro de proporções notavelmente simplificadas. Mede 12½ linhas (28 mm) de diâmetro e apenas 4,2 mm de espessura. A energia necessária para acumular uma reserva de energia de três dias é fornecida por um peso oscilante bidirecional e armazenada em um único barril. Sua roda de balanço, oscilando a uma frequência de 28.800 vibrações por hora, é fixada com segurança na posição por uma torneira de equilíbrio. O calibre está equipado com uma função stop second que permite ajuste preciso da hora.

A luneta gira apenas no sentido anti-horário, permitindo o cálculo do tempo de imersão - uma característica crucial para um instrumento subaquático. Resistente à água até 50 bar (~500 metros), este relógio foi rigorosamente testado, submetendo-o a uma pressão até 25% superior ao valor garantido de resistência à água para garantir que cumpra os rigorosos padrões da Panerai.

A configuração técnica do relógio é complementada pelo seu design, com um mostrador azul escovado com um pequeno ponteiro vermelho de segundos que combina elegância com praticidade, bem como o Decalque Luna Rossa.

Garantindo versatilidade e estilo, o relógio vem com duas opções de pulseira. A primeira pulseira em bimaterial apresenta uma impressionante faixa vermelha com as palavras Luna Rossa em branco contra um fundo azul, enquanto a segunda pulseira de borracha apresenta um tom azul uniforme. A pulseira bimaterial combina a resiliente borracha com a estética do tecido para refletir a robustez do relógio e sua natureza esportiva.